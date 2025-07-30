六力指標護健康！「噴射機阿嬤」潘秀雲揭高齡運動秘訣

「噴射機阿嬤」稱號的世壯運金牌得主潘秀雲（左一）認為，養成良好的運動習慣，可以維持生理健康與愉悅心情。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕超高齡化社會來臨，如何維持健康生活、延緩退化及失能，是未來長者照護的重要議題。國民健康署提出長者「六力」指標，建議民眾平時從認知、行動、營養、視力、聽力、憂鬱等面向落實自我健康管理，有「噴射機阿嬤」稱號的世壯運金牌得主潘秀雲也分享自身經歷呼籲，運動不只能保持生理健康，心情也能維持愉悅。

國健署長吳昭軍指出，台灣面臨超高齡化社會帶來的諸多挑戰，包括慢性疾病、醫療資源耗用等，如何讓長者活得老、活得健康，是未來的重要議題，過去國健署從生理檢查找出疾病，並希望透過拓展身體功能，避免長者身體功能退化、延緩衰退，兩者並進，才能更有效的避免失能。

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截至今（2025）年6月，台灣65歲以上長輩超過450萬人，佔全國人口的19.6%，即將邁入超高齡化社會，國健署參照世界衛生組織（WHO）提出的長者內在能力評估指引，提供民眾平時就能注意的認知、行動、營養、視力、聽力、憂鬱等6大能力指標，命名為「長者量六力」。

吳昭軍表示，國健署為提升長輩與家屬對於六力的了解，規劃於北、中、南、東各舉辦一場「114年長者量六力互動式特展」，第一場在7月30日至8月3日期間展出，設有9大展區，並有互動遊戲設計，長者與照顧者可以在現場深入了解自身內在狀況，學習日常自我健康管理。

2025年雙北世壯運奪得100公尺短跑金牌的88歲「噴射機阿嬤」潘秀雲也分享自己的親身經歷，她笑說，她年輕時曾經是田徑選手，但後來為了家庭，選擇離開賽場，一直到63歲膝蓋出問題，被告知要開刀治療，才選擇以運動復健取代手術，現在她不只是生理上健康，心情也能保持愉悅。

此外，國小退休校長王全清提到，他一直保持著良好的飲食習慣，每天早上固定吃但，再加上麥片、堅果，午餐有米飯、蔬菜與肉類均衡飲食，但會特別注意不要吃太撐，晚餐則習慣吃少一點，大概8分飽就夠，而且要早早吃完，避免影響睡眠等後續作息。

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