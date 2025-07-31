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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》斷食法恐傷身 醫點名6大族群避免

2025/07/31 18:21

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯說，並非每種斷食法都適合每個人，尤其有腸胃問題、易低血糖等6大族群，須謹慎且較不建議採行；示意圖。（圖取自freepik）

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯說，並非每種斷食法都適合每個人，尤其有腸胃問題、易低血糖等6大族群，須謹慎且較不建議採行；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕168斷食法是一種間歇性斷食，調整進食讓身體有更多時間進行代謝和脂肪燃燒，進而達到減重或改善代謝的效果。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示， 斷食法方式多樣，但你知道嗎？不是每種斷食法都適合每個人，尤其有腸胃問題、難克制飲食、易低血糖、壓力荷爾蒙高、備孕、懷孕或哺乳者、經期不規則、有暴食傾向等6大族群，須謹慎且較不建議採行。

4族群適合採行斷食法

陳潔雯於臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文指出，斷食法從168、186、204、52，到隔日斷食、OMAD（一天一餐），方式多樣，那麼，如何知道自己適不適合斷食？她建議適合的族群特徵，包括：

●代謝症候群患者，如血糖代謝偏高，包括：胰島素阻抗、糖尿病前期，以及體脂偏高者。

●易嘴饞、難克制飲食者，願意搭配營養改善。

●工作或生活作息規律（能固定進食時間），睡眠穩定，壓力不大者。

●能夠在斷食期間維持水分+電解質攝取。

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，適合進行斷食法的族群，包括：代謝症候群患者、易嘴饞難克制飲食者、工作或生活作息規律者等；情境照。（圖取自freepik）

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，適合進行斷食法的族群，包括：代謝症候群患者、易嘴饞難克制飲食者、工作或生活作息規律者等；情境照。（圖取自freepik）

備孕、懷孕、哺乳者不宜斷食

另，陳潔雯另指出，須謹慎選擇或不建議者採行斷食者，包括以下6類：

●有腸胃功能問題，如胃食道逆流、消化不良。

●容易低血糖、頭暈者，如反應性低血。

●壓力荷爾蒙高、長期睡不好、壓力大、疲勞者。

●正在備孕、懷孕、哺乳者。

●女性經期不規則、荷爾蒙失衡者，如甲狀腺異常患者。

●有暴食傾向或進食障礙史。

此外，除了168，還有什麼斷食法選擇？陳潔雯說，舉例來說，14/10斷食法（更溫和，適合女性起手式）；週期性斷食法（一週1-2天斷食，其餘正常飲食）；類斷食飲食（FMD），是以低熱量、高營養密度飲食模擬斷食狀態；碳水週期控制+時間限制進食（TRF），比斷食更靈活；以上都是可參考的方式。

陳潔雯提醒，斷食的核心不是忍耐，而是幫助代謝恢復節律、讓胰島素獲得休息的機會。選對方法、從個人體質出發，才能真正讓斷食成為幫助，而不是另一種消耗。

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