沈玉琳肝炎》小心補錯、補過頭！ 醫：有茶色尿速就醫

演藝圈知名主持人沈玉琳疑似罹患猛爆性肝炎入住加護病房，引起各界關心。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕演藝圈知名主持人沈玉琳29日疑因猛爆性肝炎併發腦水腫，入住加護病房治療。基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，引起肝炎原因，除身體免疫低下外；另一則是免疫太強，如吃了「保肝聖品」補錯、補過頭，導致免疫細胞混亂，攻擊肝臟細胞也易引發；且一旦出現急性肝炎，須及時服用抗病毒藥物，才能減少肝細胞損傷。

錢政弘於臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文指出，B型肝炎帶者，每年發生自發性肝炎的機率是5%。發生肝炎時，自己不一定有感覺，有時候是抽血追蹤的時候才發現肝指數高起來。當肝炎比較嚴重的時候，會出現疲勞、沒食慾、噁心、味覺改變、茶色尿、皮膚黃等症狀。

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此外，錢政弘進一步表示，引起肝炎的原因是身體出現免疫失衡，通常是「免疫低下」所致，例如：工作太累、飲食不均衡、缺乏維生素、鋅、鎂等、睡眠不足7小時、缺乏運動，以及抽煙、喝酒等，導致身體免疫細胞無法穩定控制B肝病毒，使得病毒有機會突然大量複製引起急性肝炎。

另外一個原因則是「免疫太強」，通常發生在使用抗癌藥物或免疫抑制藥物之後，或是吃了什麼「保肝聖品」，突然讓免疫細胞混亂，去攻擊肝臟細胞，可以說是補錯、補過頭。

錢政弘指出，總結引起肝臟發炎的原因，包括：B肝病毒量太高；營養不足（缺維生素、鋅、鎂）；熬夜（睡眠須滿7-8小時）；缺乏運動；長期壓力大、過勞；有肝病家族史；藥物、食品補錯導致免疫混亂。

錢政弘強調，一旦出現急性肝炎之後，及時服用抗病毒藥物非常重要，抗病毒藥能快速降低B肝病毒量，減少肝細胞進一步損傷，爭取肝臟修復時間。當B肝帶原者出現黃疸的症狀時，就代表已經有「肝失償」，屬於嚴重的肝炎，死亡率高達3成，如果黃疸持續增加進展到急性肝衰竭、猛爆性肝炎和肝昏迷時，死亡率就高達7成，有時需要換肝才能續命。

錢政弘最後提醒，當出現急性肝炎的症狀時，尤其是茶色尿，切記千萬不能等待，須及早抽血和治療。

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