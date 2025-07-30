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眼睛一看、免疫啟動！ 科學家揭「視覺預警系統」

2025/07/30 11:45

瑞士最新研究利用虛擬實境（VR）設備進行實驗，證實單純的視覺信號，就足以在人體內觸發免疫反應；示意畫面。（彭博檔案照）

瑞士最新研究利用虛擬實境（VR）設備進行實驗，證實單純的視覺信號，就足以在人體內觸發免疫反應；示意畫面。（彭博檔案照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕看到有人拿著衛生紙，或小孩臉上冒出紅疹，你是否會下意識想繞道？英國《衛報》報導，瑞士日內瓦大學一項研究發現，單單「看到」可能生病的人，甚至只是透過虛擬實境（VR）影像，就足以啟動人體的免疫系統，顯示我們對潛在感染的反應，遠比過去所知來得迅速。

這項研究刊登於《自然神經科學》（Nature Neuroscience）期刊。研究團隊讓248名健康受試者戴上VR頭盔觀看虛擬人像，當人像出現像是皮疹等病徵時，科學家觀察到三種層次反應，包括行為、大腦與免疫系統同步啟動。

首先，受試者在行為上會下意識拉開社交距離；其次，透過腦電圖與功能性磁振造影掃描發現，大腦中負責偵測威脅的神經網絡會提前被啟動，並與控制身體反應的下視丘（hypothalamus）出現強連結；最關鍵的是，研究團隊從受試者血液中檢測出一種名為「先天性淋巴樣細胞」（ILCs）的免疫細胞在觀看「生病人像」後被活化。

研究主導者、日內瓦大學教授詹杜斯（Camilla Jandus）指出，這類免疫細胞可視為免疫系統的「早期反應部隊」，負責在第一時間向其他免疫細胞發出警訊。團隊也發現，這種由視覺觸發的ILCs活化反應，與人體在接種流感疫苗後產生的免疫變化高度類似。

這項成果提供「行為免疫系統」存在的科學證據，亦即我們的身體不必真的感染，就能提早部署防禦。然而倫敦大學學院學者提醒，此類快速反應是否真能阻擋需要較長潛伏期的病毒，仍有待進一步驗證。

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