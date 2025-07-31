健康網》吞假蜜有肥胖、糖尿病風險 學者教5招辨真假

營養學者洪泰雄說，摻假蜂蜜可能讓人攝取大量糖份，導致糖尿病、心血管疾病風險上升。想避免買到假蜜，可觀察其顏色氣味等重點；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天然蜂蜜香甜且易消化吸收，也是許多人取代糖份的選項。對此，營養學者洪泰雄指出，歐盟近期查出約46%市售蜂蜜摻有糖漿或其他人工添加糖，假蜜可能讓人誤以為吃的是健康食品，卻攝取大量糖份，導致肥胖、糖尿病、心血管疾病風險上升。想避免買到偽品，建議可觀察其流動性、顏色氣味、手搖起泡情況、加熱後氣味、結晶現象等5重點，以保障自身食的安全。

假蜜影響健康與食安4原因

洪泰雄於臉書專頁發文說，常見蜂蜜造假方式，包括：混入高果糖玉米糖漿；加水稀釋再調糖比、用蔗糖漿或麥芽糖假冒蜂蜜；用化學香精、色素調味調色；偽標產地、年份或蜂種，例如，假裝是龍眼蜜或野生蜂蜜。

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至於為何摻假蜂蜜會造成健康與食品安全問題，原因如下：

1.品質被稀釋：真蜂蜜含有天然酵素、微量礦物質與抗氧化物，摻糖後，這些營養價值幾乎被削弱或消失。

2.糖份超標：摻入的是玉米糖漿或蔗糖漿，與精緻糖類無異，過量攝取可能導致肥胖、糖尿病與心血管疾病風險上升。

3.誘發過敏反應：某些摻假成分如化學香料、人工色素，可能造成對添加物過敏者出現不適。

4.市場價格失衡：假蜜低價搶市，導致養蜂業者無法維持生計，劣幣驅逐良幣。

5招簡易辨別真蜜小技巧

想要不踩雷買到偽品，洪泰雄建議，可參考以下5方式判別，但也提醒最保險的是，選擇通過檢驗且有信譽的品牌產品。

●看流動性：真蜂蜜因含酵素與少量花粉，倒出時會拉絲，黏稠且緩慢；假蜂蜜或摻糖者，則會快速流動、無明顯拉絲。

●看顏色與氣味：真蜂蜜有自然花香味，顏色會因蜜源不同而略有差異，但不會過於透明或完全無香味。假蜂蜜經常顏色過淡或過深，甚至帶有甜膩香精味。

●手搖起泡法：將蜂蜜加水搖晃，如使用奶昔搖瓶，真蜂蜜易產生豐富細緻泡沫，持久不散；假蜂蜜泡泡粗大易破。

●加熱法：真蜂蜜加熱會產生焦糖味，但不建議高溫加熱食用，而假蜂蜜或摻糖者會出現類似熬糖香味。

●結晶現象：真蜂蜜久放會自然結晶，尤其是含葡萄糖較高的種類，如荔枝蜜。結晶不代表變質；反而是假蜜往往長期不結晶。

選購4重點一次看

洪泰雄表示，選購重點包括以下4點：

1.購買有生產履歷、SGS檢驗或CAS標章的產品。

2.認明養蜂人品牌或直購養蜂協會產品。

3.避免購買來路不明的瓶裝蜂蜜或極低價產品。

4.注意產品是否標示為「蜂蜜調味品」、「含糖蜜」、「蜂蜜飲料」等字樣。

洪泰雄最後強調，蜂蜜本該是天然、健康的食物，但若摻雜人工糖，就成為「披著健康外衣的糖水」。因此，選對真正的蜂蜜，不僅守護自己的健康，也支持用心養蜂的好農民。

營養學者洪泰雄指出，真蜂蜜因含酵素與少量花粉，倒出時會拉絲，黏稠且緩慢；假蜂蜜或摻糖者，則會快速流動、無明顯拉絲；示意圖。（圖取自freepik）

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