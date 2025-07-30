癌細胞原地爆炸！ 科學家發現了來自深海的抗癌神物

癌細胞在特定刺激下引發焦亡，出現細胞膜破裂與胞內物質劇烈釋放的過程示意圖。研究發現，一種天然多醣EPS3.9可觸發此一程序性死亡反應，具有潛在抗癌應用價值。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌細胞也能「自爆」？中國科學院最新研究揭示，一種來自深海細菌的天然糖分子，能誘發癌細胞由內而外崩解，並同時活化免疫系統，有望成為全新雙重抗癌武器。這項研究已發表於《美國實驗生物學學會聯合會期刊》（The FASEB Journal）。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，研究團隊從一種名為「南海海綿桿菌」（Spongiibacter nanhainus）的深海細菌中，萃取出一種由甘露糖與葡萄糖構成的胞外多醣，命名為「EPS3.9」，可在實驗中觸發癌細胞的「焦亡」（pyroptosis）反應，造成細胞自我裂解。

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「細胞焦亡」是一種特殊的程序性細胞死亡機制，具高度發炎性，能促使癌細胞引發免疫警報，如同在體內「引火自焚」；這種方式不僅能直接破壞癌細胞，還能喚起免疫系統展開後續清除行動，成為近年癌症治療研究的新焦點。

實驗顯示，EPS3.9能直接攻擊人類白血病細胞的細胞膜，誘導其進入焦亡狀態。更關鍵的是，在肝癌小鼠模型中，此化合物不僅抑制腫瘤生長，還大幅提升小鼠體內的抗腫瘤免疫反應，展現出「直接殺傷＋間接免疫」的雙重抗癌潛力。

研究通訊作者、中國科學院的孫超岷博士表示，此項研究為發展以醣類為基礎的新型癌症療法提供理論支持，也顯示海洋微生物資源蘊藏龐大潛力，值得進一步探索。

儘管目前仍處於動物實驗階段，但這項發現已為「利用天然分子導引免疫殺癌」開啟新契機，未來若能克服安全性與製劑瓶頸，將有望成為臨床抗癌療法的重要新路徑。

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