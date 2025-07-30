自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

癌細胞原地爆炸！ 科學家發現了來自深海的抗癌神物

2025/07/30 10:53

癌細胞在特定刺激下引發焦亡，出現細胞膜破裂與胞內物質劇烈釋放的過程示意圖。研究發現，一種天然多醣EPS3.9可觸發此一程序性死亡反應，具有潛在抗癌應用價值。（圖取自freepik）

癌細胞在特定刺激下引發焦亡，出現細胞膜破裂與胞內物質劇烈釋放的過程示意圖。研究發現，一種天然多醣EPS3.9可觸發此一程序性死亡反應，具有潛在抗癌應用價值。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌細胞也能「自爆」？中國科學院最新研究揭示，一種來自深海細菌的天然糖分子，能誘發癌細胞由內而外崩解，並同時活化免疫系統，有望成為全新雙重抗癌武器。這項研究已發表於《美國實驗生物學學會聯合會期刊》（The FASEB Journal）。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，研究團隊從一種名為「南海海綿桿菌」（Spongiibacter nanhainus）的深海細菌中，萃取出一種由甘露糖與葡萄糖構成的胞外多醣，命名為「EPS3.9」，可在實驗中觸發癌細胞的「焦亡」（pyroptosis）反應，造成細胞自我裂解。

「細胞焦亡」是一種特殊的程序性細胞死亡機制，具高度發炎性，能促使癌細胞引發免疫警報，如同在體內「引火自焚」；這種方式不僅能直接破壞癌細胞，還能喚起免疫系統展開後續清除行動，成為近年癌症治療研究的新焦點。

實驗顯示，EPS3.9能直接攻擊人類白血病細胞的細胞膜，誘導其進入焦亡狀態。更關鍵的是，在肝癌小鼠模型中，此化合物不僅抑制腫瘤生長，還大幅提升小鼠體內的抗腫瘤免疫反應，展現出「直接殺傷＋間接免疫」的雙重抗癌潛力。

研究通訊作者、中國科學院的孫超岷博士表示，此項研究為發展以醣類為基礎的新型癌症療法提供理論支持，也顯示海洋微生物資源蘊藏龐大潛力，值得進一步探索。

儘管目前仍處於動物實驗階段，但這項發現已為「利用天然分子導引免疫殺癌」開啟新契機，未來若能克服安全性與製劑瓶頸，將有望成為臨床抗癌療法的重要新路徑。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中