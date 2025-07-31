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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》地中海飲食降低死亡率 營養師：健康呷百二

2025/07/31 08:27

高雄長庚營養治療科營養師吳靜宜指出，地中海飲食是廣受研究支持的健康模式；圖為情境照。（圖取自freepik）

高雄長庚營養治療科營養師吳靜宜指出，地中海飲食是廣受研究支持的健康模式；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「地中海飲食」並不是指某個國家的特定菜餚，而是一種廣受研究支持的健康飲食模式。高雄長庚營養治療科營養師吳靜宜指出，基本架構以植物性食物為主，長期實踐地中海飲食的人能降低約8%的總死亡率。

根據長庚醫院《醫訊》，吳靜宜說，科學研究也指出，減少約10%的心血管疾病發病率或死亡率，降低約6%的癌症發生率或死亡率，並降低約13%的巴金森氏症與阿茲海默症發病機率，是促進健康與長壽的絕佳選擇。

吳靜宜說，大量的蔬菜、水果、豆類、堅果與全穀類食物，這些食材不僅提供豐富的營養素，還富含抗氧化物質和纖維，對於維持健康的腸道菌叢和整體健康至關重要。

另外，橄欖油是地中海飲食的核心油脂，富含單元不飽和脂肪酸和多酚，具有抗氧化和抗發炎作用。吳靜宜認為，初榨橄欖油尤其受到推崇，因其保留了大量天然抗氧化物質和健康脂肪。

在地中海飲食中，「初榨橄欖油」（Extra Virgin Olive Oil, EVOO）是一個核心元素，也是其健康益處的主要來源之一。初榨橄欖油是以冷壓方式製成，保留了大量天然抗氧化物質與健康脂肪。這些成分，包括油酸、多酚類化合物（如羥基酪醇與橄欖苦苷），對於抗發炎、抗氧化、保護血管與心臟功能具有強大的效果。多項研究指出，初榨橄欖油能降低壞膽固醇（LDL）氧化，提升好膽固醇（HDL），進而降低動脈硬化、中風與心肌梗塞的風險。

另外，吳靜宜表示，初榨橄欖油也被證實對腸道菌叢有正面影響，可促進腸道內益菌生長，幫助產生短鏈脂肪酸（如丁酸），進而改善免疫力。在PREDIMED臨床試驗中，高度遵循地中海飲食且每日使用橄欖油超過8茶匙（約40公克）者，其心血管事件發生率明顯下降，顯示其保護力不容忽視。

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