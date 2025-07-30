健康網》鬼壓床動不了 醫授6招破解

台灣神經科臨床醫師暨腦科學博士鄭淳予表示，破解鬼壓床有方法；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明意識清醒，卻發現自己手腳動不了，胸口彷彿壓著巨石，甚至感覺房間有詭異黑影，台灣神經科臨床醫師暨腦科學博士鄭淳予表示，這並非靈異現象，而是睡眠麻痺，也稱作睡眠癱瘓，想破解可以試試以下6招：專注於微小動作、保持冷靜調節呼吸、紓解生活壓力、保持規律作息、充足且穩定的睡眠、調整睡姿。

鄭淳予在臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」發文指出，2024年一項統合分析研究，涵蓋16萬人的結果發現，平均每3個人中就有1人，一生至少經歷過一次睡眠麻痺，睡眠麻痺往往不只是「動不了」，許多經歷者共通的感覺是：房間裡多了「不該存在的東西」。

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睡眠麻痺典型症狀

●身體麻痺：大腦明明醒了，全身卻完全無法動彈，也難以發聲呼喊，這種癱瘓狀態通常持續數秒到數分鐘。

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●意識清醒：你對周遭環境感知清楚，甚至能聽到聲音，是「身體睡著，但大腦醒著」的詭異狀態 。

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●常伴隨幻覺幻聽：許多睡眠麻痺會出現幻覺或幻聽。

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1.入侵者幻覺：感覺到房間裡有危險的「入侵者」，可能看到黑影、聽到腳步聲或低語，使人備感威脅 。

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2.壓迫幻覺：感覺有重物壓在胸口，或被掐住脖子，伴隨強烈窒息感、呼吸困難。

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3.前庭運動幻覺：產生「靈魂出竅」的感覺 ，彷彿漂浮在身體上方觀察自己。

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●恐懼與焦慮：手腳癱瘓、各種幻覺、感覺無法呼吸、一直醒不來，都會讓人極度恐懼害怕。這種恐懼有時會在發作結束後殘留，導致對「再次入睡」產生焦慮。

為什麼會睡眠麻痺？

鄭淳予說明，正常睡眠中，大腦內建的安全保護機制─「肌肉張力喪失」，可以把它想像成一種有益的防護性癱瘓。在我們睡眠中最活躍、夢境最生動時（REM快速動眼睡眠期），大腦為了保護我們不在夢中亂動傷害自己，會讓全身肌肉「暫時斷線」失去張力或近乎癱瘓，在這個階段，除了維持呼吸和眼球運動的肌肉，身體進入了「離線模式」，這是一個正常且必要的保護措施。睡眠麻痺的原因，正是這套保護系統發生了錯亂。

鄭淳予進一步說明，正常情況下，在剛入睡或即將醒來的模糊邊界，意識和肌肉控制應該是同步關閉或開啟的，但睡眠麻痺中，同步系統出了差錯，讓大腦意識已經甦醒，但身體那套「防護性癱瘓」機制卻沒有同步解除，造成了「大腦醒了，身體還在睡」的尷尬局面。導致「意識」與「肢體活動」脫節的解離狀態，形成「我醒著但動不了」的恐怖體驗。

6招解除鬼壓床

●專注於微小動作：發作時，不要試圖移動整個身體。相反地，將意念集中在一根手指或腳趾，嘗試輕微地來回活動它。一旦成功，就像推倒第一張骨牌，就能打破癱瘓狀態。

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●保持冷靜調節呼吸：發作時告訴自己：「這只是暫時的，我沒有危險。」然後，專注於「緩慢而深長」的呼吸。這不僅能對抗窒息感，還能啟動放鬆反應，平息恐慌 。

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●紓解生活壓力：緊繃和焦慮是觸發因子，維持日常的平靜與自在，是降低睡眠麻痺發生的重要方法。

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1.安排固定的睡前放鬆儀式，如溫水澡、閱讀、冥想或聽平靜音樂，避免從事高度用腦或引發情緒起伏的活動 。

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2.床邊可以放置讓自己安心的物品（如小夜燈、喜愛的抱枕或護身符），提升入睡時的安全感。

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●保持規律作息：盡量每天在固定的時間上床與起床，假日也一樣 。一個穩定的生理時鐘，是防止大腦在睡眠時發生「錯亂」的最佳保障。

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●充足且穩定的睡眠：成人每晚應爭取7–9小時睡眠。避免熬夜或長期睡眠不足，「過勞」會提高發作風險。

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1.睡前避免飲酒、菸草、咖啡因或大量宵夜。臥室應舒適、安靜、光線昏暗。

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2.確保睡眠連續性：睡前先上廁所排空膀胱，和毛小孩分房睡，「反覆醒來」也是潛在危險因素。

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●調整睡姿：避免仰睡（臉朝上平躺），「側睡或趴睡」有助降低睡眠麻痺的發生。可以在背後墊個抱枕或側睡枕，防止自己睡著後又翻成仰臥姿勢。

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