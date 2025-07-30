健康網》子宮鏡揪6病灶 婦科醫：月經不順、不孕別再拖！

若出現月經異常、不孕或其他婦科困擾，新竹國泰綜合醫院婦產科主治醫師張瑜芹呼籲，儘早就醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕子宮內的疾病早期往往沒有明顯症狀，許多女性因為害怕內診或認為不適「還能忍」而延誤就醫。對此，新竹國泰綜合醫院婦產科主治醫師張瑜芹在粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文呼籲，有月經異常、不孕或反覆流產經驗的女性，應主動諮詢專科醫師，必要時可安排「子宮鏡檢查」，揪出潛藏病因，及早治療。

張瑜芹指出，子宮鏡檢查是直接觀察子宮腔內部狀況的方式，搭配高解析內視鏡，能精確辨識子宮內膜厚度、顏色與紋理，有助發現早期病變。以下為子宮鏡可協助診斷的6大重點：

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1. 子宮內膜病變：包括瘜肉、增生及早期內膜癌，尤其適用於異常出血、經期過長或停經後出血的女性。

2. 子宮腔結構異常：例如中膈子宮、雙角子宮等先天性異常，有助釐清不孕原因。

3. 宮腔沾黏與疤痕：曾接受人工流產、剖腹產等手術者，若出現不孕或反覆流產，應評估是否有沾黏情形。

4. 子宮肌瘤位置確認：可判斷肌瘤是否突出至子宮腔，特別是導致貧血或月經量過多的粘膜下肌瘤。

5. 異物與感染檢查：可偵測子宮內遺留異物、手術縫線或感染性膿液，為其他檢查不易發現的隱藏問題。

6. 不孕症精準診斷：小型瘜肉、微型變形或內膜局部異常等潛在問題，皆有可能成為受孕障礙。

子宮鏡檢查是直接觀察子宮腔內部狀況的方式，搭配高解析內視鏡，能精確辨識子宮內膜厚度、顏色與紋理，有助發現早期病變；圖為情境照。（圖取自freepik）

張瑜芹補充，目前的子宮鏡技術大幅進步，新型設備管徑僅約3至4毫米，不需麻醉，大多數女性可在門診完成檢查，幾乎無需恢復期。

她也強調，婦女健康需要主動面對，許多看似「忍一忍就過去」的小問題，其實可能是重要警訊。若出現月經異常、不孕或其他婦科困擾，請儘早與婦產科醫師討論是否進行檢查，不要讓恐懼拖延了黃金治療期。

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