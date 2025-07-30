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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》髮際線失守非禿頭專利 養護頭皮4法則

2025/07/30 16:53

透過調整生活習慣、穩定荷爾蒙及正確的頭皮護理方式，仍可有效延緩甚至穩住髮際線；圖為情境照。（圖取自freepik）

透過調整生活習慣、穩定荷爾蒙及正確的頭皮護理方式，仍可有效延緩甚至穩住髮際線；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人看到髮際線都會驚呼「是不是禿了？」DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓，於臉書粉絲專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文指出，想要守住髮際線，關鍵不只在於外用產品，而是必須從根本的生活習慣與頭皮健康著手。他提出四4養髮重點，包含基因影響、壓力管理、營養補充、頭皮護理。

柯博桓提醒，少不人擔心髮際線後退，但其實除了天生額頭較高，還有許多是因為頭皮保養不當，導致髮根脆弱、髮量看起來稀疏，而4養髮重點才是關注重點。

一、基因不是絕對命運

雖然禿頭具有遺傳傾向，但不代表命中注定會掉髮。透過調整生活習慣、穩定荷爾蒙及正確的頭皮護理方式，仍可有效延緩甚至穩住髮際線。特別是在雄性禿初期，從洗髮習慣與皮脂分泌著手，往往能見成效。

二、壓力管理是護髮核心

壓力會激活交感神經，導致毛囊提早進入休止期，進而影響髮量與頭皮油脂分泌，形成「壓力型落髮」。柯博桓提醒，生髮產品只是輔助，真正的護髮策略應包含運動、良好睡眠與冥想等放鬆大腦的習慣，幫助頭皮回歸健康循環。

洗頭頻率應依個人出油程度調整，多數人一天一次即可；圖為情境照。（圖取自freepik）

洗頭頻率應依個人出油程度調整，多數人一天一次即可；圖為情境照。（圖取自freepik）

三、營養補充需對症下藥

常見如B群、鋅、鐵與維生素D等營養素確實有助於毛髮生長，但柯博桓強調「缺什麼補什麼」，不建議盲目補充。若未經檢測或專業評估就自行大量攝取，反而可能造成肝腎負擔，導致反效果。

四、頭皮護理才是根本

髮絲只是結果，真正該照顧的是頭皮。柯博桓建議，洗頭頻率應依個人出油程度調整，多數人一天一次即可；洗髮精應選擇弱酸性、無矽靈產品，避免清潔過度。洗頭時應使用指腹按摩，避免用指甲搔抓，且吹乾頭皮比自然風乾更重要，以避免濕悶環境導致頭皮問題。

此外，柯博桓也提醒，有些人將頭皮紅癢誤認為過敏，其實可能是脂漏性皮膚炎，也是造成髮際線稀疏的一大元兇，應及早就醫診斷，針對治療才能對症下藥。

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