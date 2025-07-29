健康網》李宇柔患子宮頸閉鎖不全 醫：安胎難度高易早產

本土劇女星李宇柔兒子罹患罕病AADC，而李宇柔本身是位子宮頸閉鎖不全症，求子之路艱辛。（取自李宇柔臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕本土劇女星李宇柔兒子罹患罕病AADC（胺基酸類脫羧基酵素缺乏症），得年15歲。李宇柔在喪子之痛中透露，自己有子宮頸閉鎖不全，求子之路相當艱辛，一共流產多達10次，好不容易順利得子，兒子竟被診斷出罹患罕病AADC。萬芳醫院婦產科表示，子宮頸閉鎖不全症安胎的困難度高，往往孩子得早產。

萬芳醫院婦產科臉書專頁上，分享子宮頸閉鎖不全現象，是指在沒有宮縮的狀況下，子宮頸自發性擴張/變短，使得羊水囊掉到陰道，進而導致早產。最麻煩的是「通常沒有特別徵兆」，所以很難提早發現，等到孕婦因陰道異物感或是破水來就醫，通常為時已晚，安胎的困難度變很高，在迫於情勢下往往只能提早生產，但常因為胎兒週數太小（多數是10幾至24週之間），所以就算順利娩出也難以存活。

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曾經演出《戲說台灣》女星李宇柔經歷10次流產後生下兒子，兒子「牛牛」罹患罕見疾病AADC後，她多年來盡心照顧兒子。（取自李宇柔臉書）

子宮頸閉鎖不全常在無明顯預警的情況下發生。根據馬偕醫院衛教資料顯示，子宮頸閉鎖不全發生率約 1/200 至 1/500。

主要成因：

• 結構性異常：子宮頸結構天生較弱，可能與遺傳或發育有關。

• 後天損傷：如婦科手術（例如子宮頸錐狀切術）、流產或分娩造成的子宮頸裂傷。

部分孕婦可能出現骨盆腔下墜感、下腹悶痛、背痛以及陰道分泌物增多。若懷孕中出現上述情況，應及早就醫！

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