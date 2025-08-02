健康網》游泳抽筋 中醫：按壓2穴道自救

潮州馬光中醫診所醫師徐丞彥指出，當出現抽筋情況時，可透過按壓「委中穴」與「太白穴」來緩解；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕游泳是一種能全面提升健康的運動，不僅有助於心肺、肌力與身心放鬆，水中運動需配合水壓與換氣節奏，能有效提升肺活量與氧氣利用效率。潮州馬光中醫診所醫師徐丞彥以捷泳（自由式）為例，需反覆扭轉與拉伸，有助於脊椎穩定與肋骨活動，進而促進胸腔張力與呼吸順暢，並指出，當出現抽筋情況時，可透過按壓「委中穴」與「太白穴」來緩解。

徐丞彥指出，游泳時因長時間維持流線型姿勢，加上在水中流汗不易察覺，若忽略水分與電解質補充，容易導致肌肉脫水與抽筋。常見抽筋部位包括小腿、手指與腳趾，尤其在冷水、疲勞或強度過高時更容易發生。發生抽筋時，建議立刻停止運動、靠岸，並進行以下處理：補充水分、拉伸並按摩抽筋部位、熱敷幫助放鬆與血液循環。平時也可交替泳姿，避免單一肌群過度使用，降低受傷風險。

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徐丞彥說，中醫則視抽筋為氣血失調，可能與「氣血不足」、「氣滯血瘀」或「痰濕阻滯」相關，依體質使用補氣、活血、祛濕等方式調理。例如薑黃、桑枝偏上肢筋骨不適，牛膝、獨活：適用於下肢抽筋，桂枝改善四肢痙攣，促進血行。不同的抽筋部位會有不一樣的藥去導引傷處。

徐丞彥指出，中醫針傷科也強調結構對稱與穩定。若抽筋總出現在一側，可能與骨盆歪斜或脊椎旋轉有關，透過經絡觸診與筋膜檢查，可從根源處理問題，除了解決抽筋問題更預防肩頸緊繃、偏頭痛或單側無力等相關症狀。

穴位按摩緩抽筋

●委中穴：位於膝蓋後側的膕窩正中央，抽筋時可適度按壓該處，會出現酸麻感。按壓的同時，搭配緩慢活動腳踝上下擺動，這種方法在中醫稱為「動氣療法」，能促進血液循環，有助於放鬆痙攣的肌肉，緩解緊繃與疼痛。

●太白穴：位於大腳趾內側、足弓上緣的起點。按壓時可稍作停留，並配合緩慢伸展大腳趾以放鬆足弓。若條件允許，也可沿著內側足弓方向進行按壓，以增強舒緩效果。

潮州馬光中醫診所醫師徐丞彥表示，游泳時最容易抽筋的部位多位於小腿後側至腳底的肌肉群。當出現抽筋情況時，可透過按壓「委中穴」與「太白穴」來緩解。（馬光中醫診所提供）

潮州馬光中醫診所醫師徐丞彥。（馬光中醫診所提供）

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