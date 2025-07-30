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健康網》蔡依林靠6招維持體態 營養師揭女神「三餐食譜」

2025/07/30 15:19

持續進行有氧運動，不需高強度訓練，只要保持運動習慣即可提升燃脂效率；圖為情境照。（圖取自freepik）

持續進行有氧運動，不需高強度訓練，只要保持運動習慣即可提升燃脂效率；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天后蔡依林不只在舞台上精益求精，就連私底下對身材管理也相當自律。對此，營養師高敏敏於臉書粉專「高敏敏 營養師」分享蔡依林的瘦身心法，指出其維持完美體態的關鍵，不在極端節食，而是透過「生活習慣＋均衡飲食」聰明管理。6大瘦身習慣包含保持均衡飲食、維持充足睡眠、攝取足夠水分、適量補充好油脂、持續進行有氧運動、瑜珈雕塑體態。

蔡依林的6大瘦身習慣

營養師整理出蔡依林日常維持體態的6大方法，不用過度節食、也不追求高強度運動，而是穩紮穩打、建立健康生活模式：

1. 保持均衡飲食：避免「單一食物」、「零油」等極端飲食，均衡攝取各類營養才能健康瘦身。

2. 維持充足睡眠：養成11點前就寢、睡滿7小時的好習慣，有助身體修復與提升代謝。

3. 攝取足夠水分：每日建議攝取2800c.c.的水，並採「分次飲用」以幫助身體吸收與代謝。

4. 適量補充好油脂：透過堅果、酪梨、橄欖油等食材補充優質油脂，有助內分泌平衡與皮膚狀態穩定。

5. 持續進行有氧運動：不需高強度訓練，只要保持運動習慣即可提升燃脂效率。

6. 瑜珈雕塑體態：藉由伸展與呼吸訓練幫助放鬆肌肉、修飾身形線條。

女星蔡依林日常維持體態的6大方法，不用過度節食、也不追求高強度運動，而是穩扎穩打、建立健康生活模式。（翻攝微博）

女星蔡依林日常維持體態的6大方法，不用過度節食、也不追求高強度運動，而是穩扎穩打、建立健康生活模式。（翻攝微博）

蔡依林三餐搭配

蔡依林的飲食設計也頗具巧思，三餐不只營養均衡，更有效維持飽足感與促進代謝：

1、早餐：燕麥粥＋青菜＋雞肉＋拿鐵

含高纖與優質蛋白，有助穩定血糖、延緩飢餓、啟動代謝力。高纖蛋白搭配，有助提升基礎代謝率。

2、午餐：白飯＋青菜＋魚＋菇類＋水果

結合碳水化合物、蛋白質、膳食纖維與抗氧化營養素，維持血糖穩定、促進腸道健康。三大營養素齊全，搭配Omega-3抗發炎又有飽足感。

3、晚餐：饅頭＋根莖類青菜＋豬排＋菇類

耐咀嚼的高纖蔬菜提升飽足感，搭配蛋白質與碳水，達到營養與體態的雙重平衡。晚餐強調延長飽腹感，避免宵夜與過量攝食。

高敏敏特別提醒，瘦身關鍵不在於「吃得少」，而是「吃得對」：每餐都應兼顧蛋白質＋纖維＋好醣類三大元素，穩定血糖才能避免脂肪囤積。同時多攝取蔬菜與菇類，幫助腸道環境更健康、提升整體代謝力。想要像蔡依林一樣擁有健康又迷人的體態，無需挨餓，只要聰明搭配、持之以恆，「吃剛剛好」就是瘦身的最佳策略！

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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