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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》疝氣手術後快快好？ 4項復健運動來幫忙

2025/07/31 19:57

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，目前醫學研究證實，疝氣手術後可以循序漸進進行運動計畫；情境照。（圖取自freepik）

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，目前醫學研究證實，疝氣手術後可以循序漸進進行運動計畫；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕談到疝氣手術後運動時，很多人會有非常多的疑慮，秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」表示，疝氣手術後別光躺著，目前醫學研究證實，循序漸進的運動計畫，包括：深呼吸運動、漸進式步行運動、溫和的核心肌群訓練、低衝擊有氧運動，都是確保疝氣手術成功復原的最佳策略。

最基礎 最重要 深呼吸運動

黃士維指出，手術後初期，深呼吸運動能夠：促進血液循環，預防血栓形成，增強橫膈膜和腹部深層肌肉的協調性，減少術後肺部併發症的風險。很多人小看了呼吸運動的重要性，但這是所有復健的基礎。建議每小時進行10次深呼吸，吸氣時腹部輕微凸起，吐氣時緩慢收縮。記住不要憋氣，保持自然流暢的呼吸節奏。

溫和 全身復健 漸進式步行運動

黃士維說，我們常忽略的是，其實簡單的步行是疝氣手術後最佳的復健運動。手術後24-48小時就可以開始短距離步行，從室內5-10分鐘開始，逐漸增加到戶外30分鐘，步行速度要緩慢，避免大步跨越或快速變換方向。這個運動看起來簡單，但對促進腸胃蠕動、預防血栓、維持心肺功能都有重要作用！ 步行時要穿著支撐性好的鞋子，選擇平坦的路面，避免上下坡或不平整的地形。

重建腹部力量 溫和的核心肌群訓練

黃士維表示，很多人不知道，術後2-4週後就可以開始溫和的核心肌群訓練，並提醒，這些動作都要在無痛的範圍內進行，一旦感到不適就要立即停止！建議每個動作重複5-10次，每天進行2-3組，循序漸進增加強度。

1.骨盆傾斜運動：平躺時輕微收縮腹肌，讓下背部貼緊床面。

2.膝蓋向胸運動：單腿輪流將膝蓋緩慢拉向胸部。

3.側躺抬腿：側躺時緩慢抬起上側腿部。

重返運動生活 低衝擊有氧運動

黃士維說，手術後6-8週，經醫師評估後可以開始低衝擊有氧運動，最近研究發現，這些低衝擊運動不僅能改善心肺功能，還能逐步重建腹壁強度。當患者能夠無痛完成30分鐘低強度有氧運動後，通常表示復原狀況良好。

1.游泳：水中浮力能減少腹部壓力，是理想的復健運動。

2.固定式腳踏車：坐姿騎乘，避免腹部過度用力。

3.橢圓機運動：全身協調但衝擊力低的有氧選擇。

黃士維提醒，每個人的復原情況不同，開始任何運動前都應該先諮詢您的主治醫師，確保運動計畫適合您的個人狀況。

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