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健康網》別太省！3種內褲過期了快換 醫：不換掉恐感染

2025/07/30 11:28

板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，內褲穿超過3-6個月，鬆弛、變形、彈性不再；上面有分泌物黃漬、洗不乾淨的痕跡的內褲都該替換；示意圖。（圖取自freepik）

板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，內褲穿超過3-6個月，鬆弛、變形、彈性不再；上面有分泌物黃漬、洗不乾淨的痕跡的內褲都該替換；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多女孩都會忽略內褲的使用年限，直到出現搔癢、發炎、分泌物異常，才開始懷疑是不是哪裡出了問題？板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，穿超過3-6個月；鬆弛、變形、彈性不再；上面有分泌物黃漬、洗不乾淨的痕跡的內褲都該替換，不然恐反覆引起感染或不適。

嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」說明，私密處的皮膚和其他部位不太一樣，有一部分是由黏膜組成的，更容易受到細菌和黴菌的影響。長期穿著洗不乾淨、材質不透氣的舊內褲，會讓這些微生物悄悄藏身，反覆引起感染或不適，這些都是身體悄悄給妳的提醒，是時候跟它們說再見。

換內褲的警訊

●已經穿超過3-6個月的內褲。

●鬆弛、變形、彈性不再的內褲。

●上面有分泌物黃漬、洗不乾淨的痕跡。

手洗或洗衣機洗內褲

嚴絢上說，很多人會覺得手洗貼身衣物比較乾淨，但如果洗劑殘留、擰得不夠乾，反而可能刺激私密處，導致更多困擾。其實使用洗衣機也沒問題，只要做到這幾件事：

●分開洗：貼身衣物不要和襪子、外衣一起洗。

●小型專用洗衣機：是更安心的選擇。

●曬太陽：是天然的殺菌利器。

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