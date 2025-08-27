健康網》總想吃零食？研究：放遠點少吃2百卡

你的住家也時常備有零食嗎？研究指出，若能將零食放在離自己遠一點的地方，能夠減少想吃的心情。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你在心煩意亂時也習慣開冰箱找食物，或是到外面亂買零食嗎？營養師老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」提到，「有沒有發現，當餅乾、糖果或零食就在手邊時，總是不自覺地一直拿來吃？這並非不自律，而是心理與環境互動的結果。」近年來的研究發現，「食物距離」影響我們吃多少、什麼時候吃，甚至影響我們是否會過量攝取。

瑞典研究，觀察兩組高中生在一小時內，自由攝取葡萄、巧克力和餅乾的行為差異。結果發現，當食物就在學生身邊時，他們不僅攝取的次數更多，還吃進了平均726大卡。至於離食物較遠，有6公尺遠的那組，熱量攝取平均只有504大卡。兩組相較之下，平均少了200多大卡。

更有趣的是，靠近食物的學生攝食時間分布零散、毫無規律。而離食物較遠的學生，則傾向集體性地一同起身取食，顯示食物距離不只影響「吃多少」，也影響「怎麼吃」。

另一項針對成年人的英國研究，進一步證實無論是放在20公分的手邊，還是70公分的稍遠處，只要越遠的食物就越少人會去拿。而且這樣的影響，跟一個人的自我控制能力，也就是所謂的「認知資源」高或低無關。就算是平常比較容易被誘惑的人，只要食物放遠一點，也會自然少吃。

這兩個研究，共同指出一個簡單卻有力的操作。生活中，只要讓零食離我們遠一點，就能幫助我們少吃一點。不需要靠強大的意志力或節食計畫，只要調整一下環境。例如把零食收進櫃子、不把點心放在辦公桌上，就可能自然地減少不必要的額外熱量。「從學校到辦公室，從高中生到成人，這些發現提醒我們，掌握好拿取食物的距離，其實就是掌握健康的第一步。」

