健康網》買錯魚油難吸收 加工不當白吃一場

魚油的品質不僅取決於濃度，營養師戴嘉珠說，背後的「型態」與「製程」才是影響吸收率與健康風險的關鍵因素；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來魚油被視為保健聖品，許多人為了提升心血管健康與抗發炎功能而每日補充。營養師戴嘉珠在臉書專頁「小戴 營養師」提醒，魚油的品質不僅取決於濃度，背後的「型態」與「製程」才是影響吸收率與健康風險的關鍵因素，若不當加工甚至會產生致癌物質。

魚油型態大不同 rTG吸收率最高

市面上常見的魚油分為3種類型：TG（天然型）、EE（乙酯型）與 rTG（再酯化型）。戴嘉珠指出，其中以 rTG 型為最佳，因其經過再酯化技術處理，不僅恢復接近天然結構，更兼具高濃度與高吸收率的優勢。根據研究 rTG 的吸收效率約為EE型的1.5倍。

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「很多人吃魚油沒感覺，可能是買到便宜的乙酯型，身體難以吸收，自然看不到效果。」戴嘉珠表示，選擇錯誤不僅浪費錢，更無法達到預期的保健作用。

高溫製程藏風險 恐吃進2級致癌物

除了魚油型態，製程溫度同樣不可忽視。若在高溫下加工，魚油可能產生兩種被國際列為2A級潛在致癌物的物質——縮水甘油脂肪酸酯（GEs）與3-單氯丙二醇（3-MCPD）。這兩者皆被列為需檢測的風險成分，連衛福部也訂有限量標準。

然而，市售產品多以「通過SGS」作為宣傳口號，卻未必公開具體檢驗數據。戴嘉珠提醒「若產品未主動提供這兩項的完整檢驗報告，消費者就無從得知是否吃進了毒素」。

營養師戴嘉珠指出，若產品未主動提供完整檢驗報告，消費者就無從得知是否吃進了毒素；圖為情境照。（圖取自freepik）

選對魚油4大指標 補得安心又健康

戴嘉珠建議，選購魚油時可依據以下4大標準判斷品質：

1. rTG型態：吸收率高，效益更明確。

2. 低溫超臨界流體製程：避免高溫產生致癌物。

3. 公開完整檢驗報告：透明揭露GEs與3-MCPD數據。

4. 通過國際認證：如 IFOS（國際魚油標準）或 GOED（全球EPA/DHA組織）等。

此外，高品質魚油通常還具備以下特性：來源與成品均獲認證、具淨化技術減少腥味、完成重金屬與氧化度檢測、膠囊小巧好吞服等。

小心「濃度迷思」 行銷話術不等於實質品質

「不是每罐魚油都一樣，有些只是比較會行銷。」戴嘉珠強調，與其追求標示上數字漂亮的產品，不如選擇那些實實在在把製程與檢驗做到位的品牌，這樣的魚油，才是她願意讓家人安心服用的選擇。消費者若想透過魚油補充健康，除了注意濃度，更應了解背後的製造過程與安全保障，才不會好心補身卻補出問題。

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