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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》搶菜有妙招 營養師教戰挑耐放蔬果

2025/07/31 09:30

營養師陳怡婷分享，颱風、豪雨時，可以挑選根莖類、瓜果類蔬菜，以及蘋果、芭樂、香蕉等水果，不僅耐放，也可兼顧膳食纖維等營養。（資料照）

營養師陳怡婷分享，颱風、豪雨時，可以挑選根莖類、瓜果類蔬菜，以及蘋果、芭樂、香蕉等水果，不僅耐放，也可兼顧膳食纖維等營養。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕時序來到7月，每逢颱風來襲，各大賣場紛紛湧入搶購蔬菜人潮；加上多次暴雨侵襲，影響蔬菜收成，菜價也因搶購或者農損而大漲，每每讓家庭主婦們大喊吃不消。好食課營養師陳怡婷分享在颱風、豪雨時，可以挑選根莖類、瓜果類蔬菜，以及蘋果、芭樂、香蕉等水果，不僅耐放，也可兼顧營養，最重要的是可減少搶購問題。

少蔬果易致便秘、腹脹

陳怡婷於臉書專頁「好食課」及網站發文表示，颱風前夕不僅菜價高漲，更常被搶購一空，根本買不到。一般來說，颱風天多半為短期，不至於會造成太嚴重的健康疑慮，但因腸道菌叢的改變較為快速，且現代人膳食纖維和水分攝取狀況不佳，若颱風前後少吃了蔬菜水果，可能會出現便秘、腹脹等問題，所以腸道功能是颱風天前後比較容易遇到的狀況。

根莖、瓜果類葉菜好替身

陳怡婷建議，每次購買食材時，可以選擇耐放的一些根莖類蔬菜，像是白蘿蔔、紅蘿蔔、蒲瓜、苦瓜等，另外洋蔥也是很好儲存的蔬菜。這些食材只要儲放得當，冰存1-2個禮拜都不成問題，因此，即便是颱風來襲時，家裡都還是有蔬菜可吃。

另，陳怡婷表示，除了蔬菜，水果也是重點，根據國民健康署「我的餐盤」建議，每餐須吃一顆拳頭大小的水果，建議颱風季可以常態購買蘋果、芭樂、青熟狀態香蕉等耐放水果，不僅存放時間較久，也能補充膳食纖維、多酚、維生素C、鉀離子等營養素。

陳怡婷強調，以上建議適用於健康、亞健康族群，若有特殊狀況，如糖尿病、腎臟病甚至是癌症，仍建議須以醫師與臨床營養師指示為優先。

營養師陳怡婷建議，颱風季可常態購買蘋果、芭樂、香蕉等水果，不僅存放時間可較久，也能補充膳食纖維、多酚、維生素C、鉀離子等營養素；示意圖。（圖取自freepik）

營養師陳怡婷建議，颱風季可常態購買蘋果、芭樂、香蕉等水果，不僅存放時間可較久，也能補充膳食纖維、多酚、維生素C、鉀離子等營養素；示意圖。（圖取自freepik）

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