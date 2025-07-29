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健康網》雨天好睏眠？ 醫：睡太多恐頭殼壞掉

2025/07/29 21:20

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，過度睡眠恐增加心血管疾病風險、新陳代謝紊亂引發肥胖、免疫系統功能下降，甚至是大腦功能退化記憶力衰退；情境照。（圖取自freepik）

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，過度睡眠恐增加心血管疾病風險、新陳代謝紊亂引發肥胖、免疫系統功能下降，甚至是大腦功能退化記憶力衰退；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕受到西南氣流影響，這幾天淅瀝淅瀝的雨聲就像天然的搖籃曲，忍不住讓人好好睡到飽，但陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」提醒，研究顯示，過度睡眠恐增加心血管疾病風險、新陳代謝紊亂引發肥胖、免疫系統功能下降，甚至是頭殼壞掉—大腦功能退化記憶力衰退。

睡逾9小時 心血管疾病風險增

謝炳賢指出，多項大型研究發現，每天睡眠時間超過9小時的人，心血管疾病的發生率比正常睡眠者高出34%。過度睡眠會導致血液循環變慢，增加血栓形成的風險，同時影響心臟的正常跳動節律。建議即使在最舒服的雨天，也要控制睡眠時間在7-8小時內，讓心臟保持健康的工作節奏。

睡太久引發肥胖

謝炳賢表示，睡太久會嚴重干擾身體的生理時鐘，導致荷爾蒙分泌失調。研究顯示，長期過度睡眠的人，胰島素敏感性會下降，血糖調節能力變差，進而增加糖尿病風險。許多人發現雨天睡太久後，總是特別想吃高糖高脂的食物，這正是代謝紊亂的表現。長期下來，體重增加、代謝症候群接踵而來。

過度睡眠免疫變差

謝炳賢說，適度的睡眠能強化免疫系統，但睡太久反而會讓免疫力變差。過度睡眠會導致身體產生過多的發炎因子，讓慢性發炎狀態持續存在。雨天濕氣重，本來就容易滋生細菌病毒，如果再因為睡太久而削弱免疫力，就更容易生病了。建議雨天睡眠要適量，醒來後記得開窗通風，保持室內空氣流通。

睡太多致大腦退化

謝炳賢指出，有沒有發現睡太久後，反而會感到頭昏腦脹、思緒不清？這是因為過度睡眠會影響大腦神經傳導物質的平衡，特別是多巴胺和血清素的分泌。長期研究顯示，習慣睡太久的人，認知功能衰退的速度比正常睡眠者快30%。過度睡眠會讓大腦長時間處於「低活躍」狀態，神經連結變得遲鈍，記憶力、專注力都會下降。

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