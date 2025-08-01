健康網》學歷愈高 老了以後記憶力愈好？ 研究破迷思

研究表示，教育程度愈高，確實與更好的記憶力表現相關；但大腦仍會隨著年齡增長而退化；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過去，網路上流傳「學歷越高的人，老了之後記憶力會越好，甚至能減緩大腦老化」的說法，但一直備受爭議。衛教粉專「生醫不科科：研究×生活」引述國外研究指出，教育程度愈高，確實與更好的記憶力表現相關；但大腦仍會隨著年齡增長而退化。只能說，年輕時若記憶較好，老年可能也相對較好，但不會延緩退化。

針對此論點，他分享，一派人認為教育可能減緩大腦退化，或增加對腦部病理變化的耐受度；另一派人認為教育程度高是反映了年輕時本來就有較高的認知功能（也因此學歷愈高），與年長後的認知衰退速度無關。

請繼續往下閱讀...

為驗證這些理論，他分享1篇發表於《Nature Medicine》的研究，受試者來自33個西方國家，超過17萬名50歲以上參與者的40萬筆記憶分數，以及6472名參與者的15000筆MRI掃描數據。

研究發現，教育程度愈高，確實與更好的記憶力表現相關，高學歷的人，顱內體積（和大腦尺寸正相關）和記憶相關腦區的體積也更大；但研究並沒有發現教育程度能保護大腦免受年齡增長而退化，換句話說，無論學歷高低，每個人的記憶力隨著年齡增長而下降的速度是相似的；此外，教育程度也沒有增強大腦對結構性變化的彈性，所以，大腦結構的衰退對記憶力造成的影響，在不同教育程度的人身上也是相似的。

研究人員認為，最合理的解釋是這些學歷高低和老年記憶力的相關性可能反映了「年輕時期就存在」的因素，例如天生認知能力或記憶力較高的人，更有可能追求更高的教育。所以，研究人員接著控制了童年時期的數學和語言能力，以及家中藏書量（反映家庭學術氛圍）等指標後，發現教育程度與記憶力之間的關聯性會減弱。

他總結，雖然教育有很多好處，但這項研究並不支持教育可以延緩大腦老化或幫助老年記憶力這個論點，但年輕時認知或記憶能力比較好的，老了也會相對較好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法