健康網》「沒膽」別亂吃！ 把握5原則消化加倍

營養學者洪泰雄指出，增加水溶性膳食纖維攝取，如蘋果有助於膽鹽代謝；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕因膽結石而失去膽囊的人，飲食該怎麼吃才健康？營養學者洪泰雄於臉書專頁發文列出5個原則，少量多餐、減少高油脂食物、控制份量、增加蘋果或秋葵等水溶性膳食纖維攝取、注意蛋白質烹調方式。只要吃得對、吃得巧，就能讓膽汁發揮它的角色，幫助消化。

洪泰雄表示，膽囊原本負責「儲存與濃縮膽汁」，在人們進食油脂時大量釋放膽汁協助乳化與消化；而膽囊切除後，肝臟仍會製造膽汁，但膽汁會「緩慢、連續、無選擇性地流入小腸」，無法針對餐後油脂量做調節，當油脂攝取量太多時，可能因膽汁不足而消化不完全，引起腸胃不適。因此，術後的飲食調整非常重要。

請繼續往下閱讀...

無膽飲食5重點 烹調多清蒸、燉、滷

●少量多餐，避免暴飲暴食：每餐避免吃過多，讓腸胃系統有時間適應，減少油脂堆積在腸道中未消化。

●減少高油脂食物：盡量減少炸雞或薯條等油炸物、豬油或鴨油等動物油、全脂牛奶或奶油等全脂乳製品、肥肉與內臟類的攝取量。

營養學者洪泰雄表示，膽囊切除術後，需減少炸雞或薯條等高油脂食物攝取；示意圖。（圖取自freepik）

●選擇好油脂，控制份量：改用植物油，如橄欖油、苦茶油、亞麻仁油，但仍要控制每日用油量約1-2湯匙（約15-30毫升）。

●增加水溶性膳食纖維攝取：如燕麥、秋葵、木耳、香蕉、蘋果、地瓜等，有助於膽鹽代謝、改善脂肪吸收與腸道菌相。

●注意蛋白質來源的烹調方式：多選擇清蒸、燉煮、涼拌、滷煮的方式，避免紅燒、炸、爆炒等油多方式。

洪泰雄強調，膽囊切除後飲食3大目標即為促進膽汁穩定分泌與利用、減少腸胃不適與脂肪便產生、控制體重，降低脂肪肝與三高風險。因此，需避免空腹飲用高脂食物，如奶茶、炸物；也不要同時攝取高油與高糖食物，容易加重腸胃負擔。若食後出現持續腹瀉、脂肪便（油便）、胃痛、噁心等狀況，要回診諮詢消化內科。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法