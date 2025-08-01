自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「沒膽」別亂吃！ 把握5原則消化加倍

2025/08/01 11:43

營養學者洪泰雄指出，增加水溶性膳食纖維攝取，如蘋果有助於膽鹽代謝；示意圖。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄指出，增加水溶性膳食纖維攝取，如蘋果有助於膽鹽代謝；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕因膽結石而失去膽囊的人，飲食該怎麼吃才健康？營養學者洪泰雄於臉書專頁發文列出5個原則，少量多餐、減少高油脂食物、控制份量、增加蘋果或秋葵等水溶性膳食纖維攝取、注意蛋白質烹調方式。只要吃得對、吃得巧，就能讓膽汁發揮它的角色，幫助消化。

洪泰雄表示，膽囊原本負責「儲存與濃縮膽汁」，在人們進食油脂時大量釋放膽汁協助乳化與消化；而膽囊切除後，肝臟仍會製造膽汁，但膽汁會「緩慢、連續、無選擇性地流入小腸」，無法針對餐後油脂量做調節，當油脂攝取量太多時，可能因膽汁不足而消化不完全，引起腸胃不適。因此，術後的飲食調整非常重要。

無膽飲食5重點 烹調多清蒸、燉、滷

●少量多餐，避免暴飲暴食：每餐避免吃過多，讓腸胃系統有時間適應，減少油脂堆積在腸道中未消化。

●減少高油脂食物：盡量減少炸雞或薯條等油炸物、豬油或鴨油等動物油、全脂牛奶或奶油等全脂乳製品、肥肉與內臟類的攝取量。

營養學者洪泰雄表示，膽囊切除術後，需減少炸雞或薯條等高油脂食物攝取；示意圖。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄表示，膽囊切除術後，需減少炸雞或薯條等高油脂食物攝取；示意圖。（圖取自freepik）

●選擇好油脂，控制份量：改用植物油，如橄欖油、苦茶油、亞麻仁油，但仍要控制每日用油量約1-2湯匙（約15-30毫升）。

●增加水溶性膳食纖維攝取：如燕麥、秋葵、木耳、香蕉、蘋果、地瓜等，有助於膽鹽代謝、改善脂肪吸收與腸道菌相。

●注意蛋白質來源的烹調方式：多選擇清蒸、燉煮、涼拌、滷煮的方式，避免紅燒、炸、爆炒等油多方式。

洪泰雄強調，膽囊切除後飲食3大目標即為促進膽汁穩定分泌與利用、減少腸胃不適與脂肪便產生、控制體重，降低脂肪肝與三高風險。因此，需避免空腹飲用高脂食物，如奶茶、炸物；也不要同時攝取高油與高糖食物，容易加重腸胃負擔。若食後出現持續腹瀉、脂肪便（油便）、胃痛、噁心等狀況，要回診諮詢消化內科。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中