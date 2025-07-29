健康網》濱崎步慟失愛犬陷悲傷 醫：多數飼主會自我復原

日本名歌手濱崎步日前在社群上表示，愛犬離世很傷心。高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出，若過度悲傷，僅有少數人會引發憂鬱症。（擷取自濱崎步IG）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本名歌手濱崎步8月1日（週五）在台北小巨蛋舉辦《ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-》演唱會，她於日前在IG上哀悼自己的毛小孩Oreo，「沒有你的家，房子變得好陌生、好孤單…」高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出，「喪失寵物症候群」雖然不是正式的醫學診斷，但類似喪慟反應，多數會自我復原，僅有少數人會引發憂鬱症。

濱崎步在IG上秀出愛犬Oreo，懷念牠陪伴她的日子。（擷取自濱崎步IG）

美國人道協會 （Humane World for Animals） 對於這些毛小孩過世，若主人早已料到，在心態上也比較能接受寵物與自己分離。紐約社工Janet Zimmerman指出，不少主人對於寵物的死亡會感到愧疚，尤其看到毛小孩在臨終前嗚咽、拒絕進食或喝水，主人幫不上忙會感到痛苦與難過。Janet Zimmerman說，可克服這樣情緒，將悲傷轉換成溫暖的回憶。美國人道協會則建議，若主人有餘力的話，帶著寵物去獸醫院，尋求緩解照護。

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濱崎步在Oreo病重時，捨不得握著牠的腳。（擷取自濱崎步IG）

台灣腎貓協會「衛教資料」上指出，喪失寵物會有以下症狀：

●情緒表現：悲痛、絕望、憤怒、感到不知所措、恐懼、內咎、被遺棄的不安、空虛感、猶豫不決。

●生理表現：隨時都能引發的眼淚、感到心臟刺痛、胸口悶、無法呼吸、疲倦、失眠或嗜睡、說話困難、躁動、聽覺或觸覺敏感、腸胃不適、類似感冒的肌肉酸痛。

●常見的思考模式：懷疑困惑、無法思考寵物死亡以外的事情、感覺寵物還在身邊、陷入靈魂與宗教相關的思考、擔心家中其他寵物的安全。

●行為表現：反覆地哭泣、厭食或暴食、失眠嗜睡交替發生、耽溺於某種寵物相關的物品（玩具、梳子上的毛）或生活習慣（吃飯睡覺的時間）、不自覺地喚出寵物名字、過動、反覆探視寵物生前喜歡活動的地方或埋葬的地點、對於別人交談的話題過於敏感、自閉、在團體活動中放空麻木、不斷地整理遺物。

台灣腎貓協會指出，一般人要對失去寵物的飼主有同理心，避免給主觀的建議和不必要的打擾問候，傾聽與支持是最好的方式，時間會讓傷痛慢慢復原。通常只要經過一段短暫的時間，大部分的人就能夠從絕望中回復，重新感受到快樂。

王紹丞也說，現在家戶人口少，寵物已是類似家庭成員的角色。傷慟反應是正式的醫學名詞，若出現憂鬱症狀，請至身心科就醫，快快走出陰霾。

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