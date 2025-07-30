健康網》少吃還是難瘦？中醫：可能「代謝太懶」

不少人常感到自己很難瘦下來，即使已經努力節食，肥肉仍卡在腰上。示意圖。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少正在減重的男女，想問的問題肯定是「為什麼我吃很少也瘦不下來？」鳴堂中醫體系醫療長周宗翰提出見解：「重點不是吃，是妳身體根本不代謝。」

周宗翰在粉專「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」說明，「減肥≠少吃，而是要你會代謝」。周宗翰說明， 很多人一減肥就變成「龜縮模式」：早午只喝手搖，晚餐吃水煮青菜，結果肚子還是凸、體重還是卡。

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周宗翰表示，問題不是你吃太多，而是你「代謝太懶」！當身體覺得你在挨餓，它會自動切換成「省電模式」：熱量燃不掉、肌肉還會掉、 體脂肪反而鎖得更緊。

你不是瘦不下來，是「瘦錯方法」讓你更難瘦。那代謝要怎麼提升？不是多運動就好！

第一步，是搞懂你是哪種代謝低落型體質。像是：

1.氣虛型：動一下就累，沒精神，腸胃功能差

2.痰濕型：水腫、便秘、小腹突出，代謝像卡住

3.肝鬱型：壓力胖、月經亂、瘦不下來還便秘

4.腎虛型：腰痠腿軟、容易怕冷，脂肪跟著冷藏

周宗翰表示，中醫會根據體質、月經、生活作息，找出你「不代謝」的關鍵原因，再搭配草藥與飲食調理，把身體叫醒、讓代謝重啟！周宗翰強調，少吃不等於瘦， 代謝起來，才是真的燃燒人生。想瘦不是逼自己吃更少，而是讓身體願意動起來！

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