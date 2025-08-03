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健康網》肺阻塞好發40歲成人 中醫師籲戒菸忌生冷保健

2025/08/03 10:09

泰昌堂中醫師謝伯駿指出，雖然肺功能的退化不可逆，但是中西醫整合治療可以顯著減緩疾病惡化，平日要注意保健，戒菸且忌生冷飲食；圖為情境照。（圖取自freepik）

泰昌堂中醫師謝伯駿指出，雖然肺功能的退化不可逆，但是中西醫整合治療可以顯著減緩疾病惡化，平日要注意保健，戒菸且忌生冷飲食；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕慢性阻塞性肺病（COPD），是不可逆的呼吸道阻塞性疾病，常見於40歲以上的成年人，主要因肺部或呼吸道長期慢性發炎導致。因發炎破壞了肺部的結構，呼吸道變得狹窄，氣流受阻，使得肺功能逐漸下降。台灣盛行率約為2.48%至9.5%，與吸菸及環境空氣污染有關。泰昌堂中醫師謝伯駿指出，雖然肺功能的退化不可逆，但是中西醫整合治療可以顯著減緩疾病惡化及改善生活品質。

謝伯駿在臉書專頁「泰昌堂」與網站上發文分享，COPD的典型症狀為，喘、咳、痰、胸悶，天氣變冷可能造成急性惡化。嚴重患者可能需長期依賴氧氣機輔助呼吸。

●喘：不同於氣喘，主要出現在活動或負重時，像是爬樓梯、搬重物或快步走路，需停下來深呼吸才能緩解，有時夜間也會感到 呼吸困難。

●咳：患者經常咳嗽，尤其在清晨，並伴隨長期咳嗽表現。

●痰：因慢性發炎，常伴有痰液生成。

●胸悶：常感到胸部緊繃，需深呼吸緩解。

●疲憊、體重減輕

謝伯駿說，COPD不僅增加死亡風險，更長期影響生活品質。患者因活動受限可能長期失能， 中西醫整合治療能有效改善症狀，提高活動能力，並預防急性發作，降低住院風險。西醫治療有助控制症狀、減緩疾病進展，中醫則可強化基礎體能。透過中西醫優勢互補，實現「減少扣分、增加加分」，不僅可能減少對藥物（如吸入劑）的依賴，還能提升整體健康，達成更高的治療目標。

他進一步說明中西醫治療的方法：

●西醫治療，戒菸：不論是預防還是已罹患COPD，戒菸都是最關鍵的措施；疫苗接種：接種流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗，減少感染風險；藥物治療：包括吸入型支氣管擴張劑及抗發炎藥物，可幫助緩解症狀；肺復原訓練：透過有氧運動改善肺功能。

●中醫治療，強調「扶正」，研究顯示，針灸與中藥在改善COPD患者的生活品質與肺功能方面有顯著效果。不僅改善患者的營養狀態、呼吸肌肉力量、運動表現，在提升身體自我調節能力的同時，也能使肺功能更加穩定。針灸核心穴位在定喘、風門、膻中、足三里等。

最重要的莫過於日常預防與照護，謝伯駿建議要做到以下4項：

1.戒菸：吸菸是COPD的主要致病因子，戒菸並可減緩肺功能惡化。

2.改善空氣品質：空氣清淨機、除濕機及冬季暖氣設備，維持室內空氣品質。

3.飲食調理：避免生冷及瓜果類食物，如西瓜、火龍果、番茄、冷飲等，以減少誘發呼吸道敏感。

4.適量運動：如太極拳或超慢跑，有助於提升呼吸時的肌肉力量。

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