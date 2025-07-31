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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》水汪汪大眼養成術 中醫推護眸茶飲

2025/07/31 14:12

中醫師張文馨說，除可壓按穴位保養眼部外，也推薦搭配藥材DIY「活膚亮眼茶」，不僅可護眼，還能提升氣色，清肝降火、潤腸通便；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師張文馨說，除可壓按穴位保養眼部外，也推薦搭配藥材DIY「活膚亮眼茶」，不僅可護眼，還能提升氣色，清肝降火、潤腸通便；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕久盯電腦螢幕的上班族或黏著手機螢幕不放的低頭族，常常感覺眼睛乾澀不舒服，甚至可能因過於疲勞，失去原本晶亮清澈的明眸感。臻觀／澄觀中醫診所中醫師張文馨表示，想要擁有美麗雙眼，日常居家除可使用眼部保養品搭配按摩眼周穴位外，也可自製活膚亮眼茶飲用，材料簡單又方便，內外兼顧，有助恢復水汪汪的雙眸。

張文馨於臉書專頁「臻觀 / 澄觀中醫診所」發文表示，平日用眼30鐘之後，可稍作休息或壓按穴位，尤其可趁洗澡後手還溫熱、擦完保養品後，搭配眼周穴位按摩，更是最棒的加分照護！除此之外，也推薦養成水汪汪大眼必喝的「活膚亮眼茶」，不僅可護眼，還能提升氣色，清肝降火、潤腸通便。

藥材：枸杞2錢、菊花1.5錢、黃耆1.5錢、紅棗3顆去籽（肝火較旺者多加炒決明子1錢）。

做法：將藥材洗淨，放入過濾袋，再置於保溫杯中，沖入沸水800cc，悶泡20分鐘即可；或置入鍋中，與1000cc的水一同煮至沸騰，轉小火再煮10分鐘即可，用煮的方式更能入味。

張文馨進一步說明，因茶飲中的藥材具有以下效果，所以有助於明目、養血補氣緩疲勞：

●枸杞：調補肝腎，益精血、明目，改善眼睛乾澀疲勞。

●菊花、炒決明子：清肝火、明目，改善眼睛脹痛、紅色血絲。

●炒决明子清肝火作用勝於菊花，且多了潤腸的作用，肝火較旺（眼睛紅癢及血絲明顯）且伴有便秘問題者，可多加決明子1錢，平時排便偏軟或腹瀉者則不宜。

●黃耆、紅棗：補氣養血，緩解疲勞，改善眼周循環，紅潤明亮膚色。

中醫師張文馨表示，茶飲中的枸杞、黃耆、紅棗等藥材可調補肝腎，益精血、明目，改善眼睛乾澀疲勞、眼周循環，也有助於補氣養血，紅潤膚色。（資料照）

中醫師張文馨表示，茶飲中的枸杞、黃耆、紅棗等藥材可調補肝腎，益精血、明目，改善眼睛乾澀疲勞、眼周循環，也有助於補氣養血，紅潤膚色。（資料照）

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