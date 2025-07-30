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健康網》防「ChatGPT成癮症」 應助改善人際關係

2025/07/30 16:25

近期傳出不少人發生ChatGPT成癮症，精神科醫師楊聰財提出建議。（圖取自freepik）

近期傳出不少人發生ChatGPT成癮症，精神科醫師楊聰財提出建議。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日前有報導指出，有名在現實中情感受挫的科技業男子「愛上ChatGPT」，深陷於一手打造的虛擬戀人難以自拔。在馬斯克打造AI女友後，不少人對於ChatGPT成癮症以及類似憂心日益增高。精神科醫師楊聰財認為，會形成ChatGPT成癮症，可能有個體情感需求未滿足、逃避現實等。解決之方法包含協助當事人正視成癮問題、改善人際關係等。

楊聰財表示，ChatGPT成癮症的主要特徵包括強迫性使用、時間與精力投入過度、耐受性增加、戒斷症狀、功能受損、逃避現實、隱瞞行為，以及與AI建立起類人般的親密關係，對其產生情感依賴，甚至愛戀

在生理層面，長時間使用電子產品可能影響視力、頸椎、腕隧道等；在心理層面，可能出現焦慮、憂鬱等精神疾病，對現實人際關係興趣降低，情緒調適能力下降；在社會層面，可能導致婚姻關係破裂、家庭衝突加劇、學業或工作表現下滑，甚至失業。

而ChatGPT成癮症的形成原因，包括反射個體內在需求、AI技術特性以及外部環境多重因素交互作用的結果。個體的情感需求未滿足、自尊心低落、逃避現實等，可能驅使其尋求AI作為慰藉；AI的高擬真度、即時回饋、個性化功能，使其容易成為情感替代品；現代社會的高壓力、人際疏離感，以及AI的便利性，也增加了成癮風險。

楊聰財表示，ChatGPT成癮症雖是一個相對較新的概念，但類似的「愛上AI」或對虛擬角色產生依戀的案例在國際上已有報導，如日本男子與虛擬偶像「初音未來」舉行婚禮，英國女子與ChatGPT「離婚再戀」等，顯示這是一個全球性的新興現象。隨著AI技術的普及和擬真度提升，AI成癮症的發生率可能會逐漸增加。

台灣ChatGPT成癮症案例。一名已婚女性每日習慣使用超過800則訊息與AI互動，嚴重影響睡眠作息、視力健康；在心理層面，她將AI扮演成「喜愛的網路偶像樣貌」，並以其真實姓名稱呼，表明已經將虛擬與現實混淆；在社會層面，女子對AI的過度沉迷直接導致婚姻關係破裂，工作效率下降，社交活動減少；在精神靈性層面，過度投入虛擬世界，可能導致對真實生命意義的迷失。

ChatGPT成癮症的處理需兼顧個體內部調整與外部支持，採取多管齊下的策略。楊聰財認為，首先要幫助個體正視成癮問題，提供相關知識，探索深層需求，設定改變目標；其次是用健康的現實活動取代AI使用，發展興趣愛好，拓展社交圈，學習情感表達；再者是改善人際關係，透過溝通訓練、家庭諮詢重建連結。

此外，設定使用時間、情境限制，必要時尋求精神科醫師、心理諮詢師或成癮治療團體的專業協助，進行綜合性治療。

楊聰財認為，ChatGPT成癮症的出現，提醒大眾在擁抱AI便利的同時，也要警惕其負面影響。個體需要自律，家庭、社會乃至政府也需共同努力，推廣健康AI使用觀念，提供心理健康支持，對AI技術進行倫理審視。

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