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工會批5大刁難好「薪」酸 台大癌醫：審查延至10月底

2025/07/29 14:52

〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院工會癌醫分會今（29日）召開記者會，指控追溯5年加班費申請遭遇重重刁難，列出「不認打卡紀錄、強行核刪時數、退件頻繁、表格朝令夕改」等五大問題，引發基層醫護不滿，對此，台大癌醫回應，申請作業並未刁難，審查作業仍在進行中，並強調相關流程已延長至10月31日，盼同仁安心申報。

針對工會批評「不認打卡只認簽章」，台大癌醫說明，院方此次加班追溯申請案「認打卡也認簽章」，若同仁申報30分鐘以上加班，必要時可補充相關工作事證。

對於工會指稱的「強行核刪明確時數」，院方強調，目前尚未進行刪減作業，因申請案件眾多，仍在審核程序中，部分退件屬資料需補充說明或不符格式，申請人均可再次提出，並非刪除。

至於申請表格「朝令夕改」部分，院方表示，追溯加班屬「臨時新增業務」，初期格式設計不足，為協助加快審核流程，才重新設計申報表單，盼能更利同仁填報。

對工會控訴院方「恣意退件、百般刁難」，院方也回應，申請作業皆依照規定由權責主管審認，並未蓄意刁難；退件案例多為申報時間與打卡或簽章不符，故請當事人補件說明，「並未限制再次申報」。

院方說明，人事室在今年4月28日於院內網站公告申請截止日為7月31日，考量申請數量龐大，近期已預告延長申請期限至10月31日。院方坦言，近年醫護缺工嚴重，加班實屬不得已，已積極招募人力，同時強調持續遵循政府規定核發加班費，並感謝醫護人員對病人的付出。

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