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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》乾癬反覆發作好困擾 中醫師建議避烤、炸、辣食物

2025/07/30 09:37

中醫師許詠棠指出，乾癬會反覆發作，除了積極治療外，飲食上應以簡單清淡為原則，烤、炸、辣、油煎要避免；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師許詠棠指出，乾癬會反覆發作，除了積極治療外，飲食上應以簡單清淡為原則，烤、炸、辣、油煎要避免；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕乾癬會反覆發作，令人困擾。一位年輕女病患，額頭出現大片紅疹與脫皮斑塊，連頭皮上也滿是脫屑，困擾她許久，她求診高雄長庚醫院中醫內科主治醫師許詠棠。接受中藥調理與青黛藥膏治療1週後，病患額頭的紅疹明顯消退，皮膚逐漸恢復光滑，也重新找回了自信與笑容。

許詠棠在臉書專頁「許詠棠中醫師」發文分享，乾癬，又稱「白疕」、「牛皮癬」、「銀屑病」，是一種慢性皮膚代謝異常的疾病。乾癬不具傳染性，但無法完全根治，只能控制病情並降低復發率，且再發率相當高。乾癬雖然無法一次痊癒，但仍能控制，回到以往健康的皮膚並不是遙不可及。

許詠棠分析，乾癬病因在現代醫學的研究認為，它是一種與基因有關的自體免疫失調疾病，與內分泌紊亂、代謝問題、遺傳、自體免疫、精神因素等皆有關聯。臨床上依其病灶特徵可分成5種：尋常型（又稱斑塊型，最常見，占80%以上）、點滴型、膿皰型、紅皮病型、反轉型。

乾癬常見症狀有哪些呢？許詠棠說明，包括皮膚出現紅色的斑塊，邊界明顯，上面覆蓋著銀白色鱗屑，常伴隨搔癢感，皮膚甚至會乾燥、龜裂，甚至出血。這些斑塊好發於頭皮、手肘、膝蓋、軀幹和下背部等處。有些病患甚至會伴隨指甲變化（如點狀凹陷，粗糙鬆動、甚至變厚或變形），與乾癬性關節炎（如關節腫脹、僵硬、疼痛）。

中西醫乾癬治療方式

●西醫一般會使用外用類固醇藥膏和保濕潤膚劑、A酸、口服類固醇、免疫抑制劑、生物製劑、照光等治療。

●中醫在治療乾癬，會根據患者的體質、症狀，以及病程（急性期、慢性期）來進行辨證論治，並採取口服中藥、外用藥膏、外用水劑等方式綜合治療。

許詠棠進一步說，目前最有名的中藥外用藥膏就是青黛膏，林口長庚中醫師林胤谷從2008年開始就針對青黛膏也撰寫了多篇研究文章，研究發現青黛可以調節表皮角質形成細胞的增殖和分化，抑制T淋巴細胞的浸潤，從而抑制乾癬造成的發炎反應等療效。 

在治療之餘，許詠棠建議病人應從日常生活作息與飲食習慣調整入手：

●飲食上應以簡單清淡為原則（烤，炸，辣，油煎要避免）

●肉類可食用（避免牛、羊肉、有殼有海鮮及生魚片）

●盡量清燙或水煮

●甜度高的水果及甜食要避免，因甜食及奶酪類製品在中醫的觀點認為容易助濕生熱（會造成體內發炎）

●避免食用含酒精飲料

●進補類的食物如麻油雞、薑母鴨、羊肉爐要避免

●乾癬是自體免疫系統紊亂失調的全身性發炎疾病，不管是中藥或西藥或是保健食品（如靈芝，人參等）的使用都必需非常小心。

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