自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

國衛院與地方創生組織 推長者智慧健康、新住民共融

2025/07/29 14:09

攜手國衛院，地方創生組織推長者智慧健康、新住民共融。（記者蔡政珉攝）。

攜手國衛院，地方創生組織推長者智慧健康、新住民共融。（記者蔡政珉攝）。

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕地方創生組織台青柑譜共好協會透過苗栗縣地方創生專案辦公室，與國家衛生研究院共同推動「智慧樂齡．安心照護」計畫，台青柑譜共好協會以苗栗縣西湖鄉天福宮關懷據點做為基地，邀請長者與新住民使用在地農產推出產品於西湖服務區販售；國衛院則導入科技設備，利用智慧手錶監測長者健康，今天發表成果以及啟用相關科技設備。

西湖鄉以農業為主，由於人口老化已成為超高齡鄉鎮，且有不少新住民嫁到西湖鄉。台青柑譜共好協會表示，「智慧樂齡．安心照護」計畫以天福宮關懷據點為基地，落實健康老化理念，邀請長者、新住民使用在地農產製作天然香氛果醬、精油按摩球與手工香皂等商品，並在國道3號西湖服務區販售。

國衛院則推出智慧健康手錶，由於操作、攜帶便利適合長者使用，除能即時監控長輩身體指數，提供即時反饋與照護提醒，研究單位也可結合既有的健康量測設備建立更完整的健康數據資料庫。

台青柑譜共好協會強調，感謝國衛院、苗縣府願意投入資源，加上天福宮協助，可以打造涵蓋長輩、新住民的地方創生據點。

攜手國衛院，地方創生組織推長者智慧健康、新住民共融。（記者蔡政珉攝）。

攜手國衛院，地方創生組織推長者智慧健康、新住民共融。（記者蔡政珉攝）。

攜手國衛院，地方創生組織推長者智慧健康、新住民共融。（記者蔡政珉攝）。

攜手國衛院，地方創生組織推長者智慧健康、新住民共融。（記者蔡政珉攝）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中