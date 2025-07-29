國衛院與地方創生組織 推長者智慧健康、新住民共融

攜手國衛院，地方創生組織推長者智慧健康、新住民共融。（記者蔡政珉攝）。

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕地方創生組織台青柑譜共好協會透過苗栗縣地方創生專案辦公室，與國家衛生研究院共同推動「智慧樂齡．安心照護」計畫，台青柑譜共好協會以苗栗縣西湖鄉天福宮關懷據點做為基地，邀請長者與新住民使用在地農產推出產品於西湖服務區販售；國衛院則導入科技設備，利用智慧手錶監測長者健康，今天發表成果以及啟用相關科技設備。

西湖鄉以農業為主，由於人口老化已成為超高齡鄉鎮，且有不少新住民嫁到西湖鄉。台青柑譜共好協會表示，「智慧樂齡．安心照護」計畫以天福宮關懷據點為基地，落實健康老化理念，邀請長者、新住民使用在地農產製作天然香氛果醬、精油按摩球與手工香皂等商品，並在國道3號西湖服務區販售。

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國衛院則推出智慧健康手錶，由於操作、攜帶便利適合長者使用，除能即時監控長輩身體指數，提供即時反饋與照護提醒，研究單位也可結合既有的健康量測設備建立更完整的健康數據資料庫。

台青柑譜共好協會強調，感謝國衛院、苗縣府願意投入資源，加上天福宮協助，可以打造涵蓋長輩、新住民的地方創生據點。

攜手國衛院，地方創生組織推長者智慧健康、新住民共融。（記者蔡政珉攝）。

攜手國衛院，地方創生組織推長者智慧健康、新住民共融。（記者蔡政珉攝）。

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