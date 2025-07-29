健康網》「選舉後症候群」難熬 中醫提藥方寧心安神

不少人因為選舉結果出現焦慮與憂鬱情形。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在27日的罷免投票日後，不少人情緒相當失落。中醫師王大元說明，如果你現在陷入患得患失的感覺，好像瞬間被抽離了、生活失去了重心，憂傷欲流淚等狀況，請立即關閉手機與政論節目，到戶外走走！同時王大元提供部分穴道與藥方達到緩解心神之效果。

王大元在粉專「元氣中醫師 王大元」談到，選舉是一時的，健康是一世的，如果你現在陷入患得患失的感覺，好像瞬間被抽離了、生活失去了重心，開始出現胸悶心慌、腦袋空空、憂鬱躁動、胃口不佳、悲傷欲哭、狂喜亂舞的症狀，請從現在開始減少滑手機和關掉政論節目，趕快起身到戶外走走、照照太陽。

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王大元說明，中醫認為肝失舒泄，氣鬱化火，進而耗傷陰血，使身體呈現陰虛發炎的狀態，引起肢體躁動、正偏頭痛、咽乾唇紅或目赤口臭等症狀。肝木旺盛（指情緒抒發異常）也容易剋制脾土（消化系統），這也是我們常常聽到自律神經失調的一種證型，進而導致腸胃脹滿或食慾不振等問題。同時，脾胃功能長期被抑制，也會損及心腎兩臟，導致心血虛弱、腎陰虧損，容易驚悸失眠、頭暈目眩和悲傷欲哭或筋骨痠痛等。

中藥方面可依照火氣增減給予不同藥物治療，像是柴胡疏肝湯、加味逍遙散、龍膽瀉肝湯或地黃丸系統，再加減遠志、茯神、百合、浮小麥、合歡皮、柏子仁或酸棗仁等藥材疏肝解鬱、寧心安神。

王大元表示，選舉症候群發作時，可選擇適當的穴位按摩，體穴以內關、太衝、神門、勞宮、印堂等為主，也可將耳珠貼在位於耳朵三角窩下1/3處的「耳神門」、耳甲腔正中凹陷處的「心點」和耳垂中央的「身心點」，或以手指按摩5到10分鐘來改善症狀。

最後王大元呼籲，台灣是一個多元文化色彩的社會，無論選舉結果如何，都請尊重和欣賞彼此的差異，多包容不同的聲音。投票是人民的權利和民主國家的象徵，但也要好好照顧自己的身體。若情緒出現問題，代表身體陰陽虛實變化，請出來曬曬太陽、多接觸人群、到戶外走走，都能幫你度過這段失意惆悵或興奮過度的日子。

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