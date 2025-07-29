健康網》告別下午昏沉 醫授午餐「聰明吃」3秘訣

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，想要擺脫下午昏昏欲睡的精神狀態，午餐最好選擇含有原型食物、優質蛋白、好油的食物；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕午餐怎麼吃，決定下午的專注力與工作效率！內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯於臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文表示，許多上班族中午隨便吃，下午就容易感到昏沉、提不起勁，甚至出現焦慮情形。因此，她分享3個聰明吃午餐的秘訣，幫助民眾穩住身體能量，讓腦袋更清晰，告別倦怠感。

優先選「原型食物」 拒絕精製澱粉

●NG選擇：像炸雞便當、滷肉飯、義大利麵、糕點、含糖飲料等，都會讓血糖快速飆升又急速下降，導致下午昏昏欲睡、情緒不穩。

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●最佳選擇：糙米、五穀米、地瓜、藜麥等全穀類澱粉，搭配足量蛋白質（魚、雞胸、豆腐、蛋），以及豐富的蔬菜，能避免血糖劇烈波動，有助於內分泌平衡。

足量「優質蛋白」 維持飽足感與肌肉量

●NG選擇：只吃菜或澱粉的組合。

●最佳選擇：每餐務必攝取足夠的優質蛋白質，不僅能提供飽足感、減少餐後飢餓感，還能維持肌肉量、穩定血糖，是不可或缺的營養素。可以多吃雞胸肉、魚肉、無糖豆漿、蛋、希臘優格等。

「好油」不可少 助消化、護大腦

●NG選擇：避免油炸、過多加工的食物。

●最佳選擇：含有健康脂肪的食物，如酪梨、堅果、橄欖油、深海魚。適量的好脂肪有助於營養吸收、提供飽足感，對大腦功能和荷爾蒙分泌也有益處。

陳潔雯提醒，我們吃的每一餐，都在為身體「充電」，選擇1份聰明的午餐，不只讓人下午精神滿滿，長期下來更是對內分泌系統和整體健康最好的投資。

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