自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》告別下午昏沉 醫授午餐「聰明吃」3秘訣

2025/07/29 13:29

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，想要擺脫下午昏昏欲睡的精神狀態，午餐最好選擇含有原型食物、優質蛋白、好油的食物；示意圖。（圖取自freepik）

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，想要擺脫下午昏昏欲睡的精神狀態，午餐最好選擇含有原型食物、優質蛋白、好油的食物；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕午餐怎麼吃，決定下午的專注力與工作效率！內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯於臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文表示，許多上班族中午隨便吃，下午就容易感到昏沉、提不起勁，甚至出現焦慮情形。因此，她分享3個聰明吃午餐的秘訣，幫助民眾穩住身體能量，讓腦袋更清晰，告別倦怠感。

優先選「原型食物」 拒絕精製澱粉

●NG選擇：像炸雞便當、滷肉飯、義大利麵、糕點、含糖飲料等，都會讓血糖快速飆升又急速下降，導致下午昏昏欲睡、情緒不穩。

●最佳選擇：糙米、五穀米、地瓜、藜麥等全穀類澱粉，搭配足量蛋白質（魚、雞胸、豆腐、蛋），以及豐富的蔬菜，能避免血糖劇烈波動，有助於內分泌平衡。

足量「優質蛋白」 維持飽足感與肌肉量

●NG選擇：只吃菜或澱粉的組合。

●最佳選擇：每餐務必攝取足夠的優質蛋白質，不僅能提供飽足感、減少餐後飢餓感，還能維持肌肉量、穩定血糖，是不可或缺的營養素。可以多吃雞胸肉、魚肉、無糖豆漿、蛋、希臘優格等。

「好油」不可少 助消化、護大腦

●NG選擇：避免油炸、過多加工的食物。

●最佳選擇：含有健康脂肪的食物，如酪梨、堅果、橄欖油、深海魚。適量的好脂肪有助於營養吸收、提供飽足感，對大腦功能和荷爾蒙分泌也有益處。

陳潔雯提醒，我們吃的每一餐，都在為身體「充電」，選擇1份聰明的午餐，不只讓人下午精神滿滿，長期下來更是對內分泌系統和整體健康最好的投資。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中