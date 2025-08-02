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健康 > 心理精神

健康網》「躺平」不是耍廢是大腦累！ 醫教4招找回快樂感

2025/08/02 21:50

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，「躺平」不是耍廢，重要的是重新啟動大腦迴路，不妨好好坐下來吃自己煮的飯，從一些小事中找回快樂感；圖為情境照。（圖取自freepik）

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，「躺平」不是耍廢，重要的是重新啟動大腦迴路，不妨好好坐下來吃自己煮的飯，從一些小事中找回快樂感；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也有這樣的經驗，醒來盯著天花板，腦中知道今天很多事要做，但身體就是不想做，漸漸靠近「躺平」。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，這可能不是懶，也不是耍廢，最新的神經科學研究，大腦會「記住壓力」，促使大腦深處關鍵區域「腹側被蓋區」進入保護模式，降低多巴胺的釋放、切斷「獎賞迴路」，逐漸對有興趣的事沒有感覺。

張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」發文分享，不是人們不想努力，是大腦命令「躺平」，這樣的狀態是有科學根據的。不妨從理解「快樂癱瘓」背後的神經迴路，才能真正了解如何釋放壓力，進而療癒自己。

張家銘說明，根據最新的神經科學研究，大腦會「記住壓力」，而這記憶會重新編排對快樂、動機與行動的反應方式。主導這一切的，就是大腦深處的關鍵區域：腹側被蓋區（Ventral Tegmental Area, VTA）。也就是說，腹側被蓋區像大腦裡的「獎賞司令部」，當人們感覺到「做這件事值得」、「我期待這個結果」，是因為腹側被蓋區透過多巴胺系統幫助連結的結果。

然而，壓力會直接改寫腹側被蓋區的運作模式。張家銘接著說，尤其是那種說不出來、又持續存在的壓力，例如，工作穩定卻毫無熱情，社交表面正常卻內心孤單，日子一天天過但沒有一件事能讓人真正有感。一旦這些慢性壓力累積起來，腹側被蓋區開始進入保護模式。接下來它會降低多巴胺的釋放、切斷「獎賞迴路」，讓人們變得不再主動、不再期待，最後選擇「靜靜地什麼都不做」，也就成了人人口中的「躺平族」。

張家銘建議當大腦說「我太累了，現在不想再期待任何事」時，最好別再用意志力去撐，而是要重新啟動大腦的迴路，可以做以下的幾件事：

一頓自己煮的飯，花點時間準備，坐下來好好吃

一次與熟悉朋友的聊天，不談業績，不講計畫，只談心

一次輕微的運動，比如散步、伸展、深呼吸

一次放下手機與工作，真的讓自己「閒」10分鐘放空

他解釋，這些看似不起眼的小事，卻是大腦神經重建的第1步。真正的療癒是，讓大腦重新相信「行動會有好結果」，會讓原本提不起勁的事，想嘗試一下，又或是原本失去感覺的東西，又能微微感動自己。因此，「躺平」不是錯，而是該休息，再一次學習生活裡的滋味。

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