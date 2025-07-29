家長注意！研究警告：幫孩童化妝 恐致荷爾蒙失調

指甲油常含甲苯與鄰苯二甲酸酯等化學物質，若幼兒皮膚直接接觸，恐引發過敏與內分泌干擾風險。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《泰晤士報》報導，嬰幼兒日常接觸成人香水、指甲油等美妝品的情況普遍，但醫學研究警告，因其肌膚尚未發育完全，對化學物質的吸收力更強，部分成分恐干擾內分泌或引發過敏。

研究指出，幼兒皮膚厚度比成人薄30%，屏障能力弱，易讓甲醛、甲苯等有害物質滲入血液，部分成分更屬神經毒素或荷爾蒙干擾物。美國2019年數據便顯示，每2小時就有一名兒童因化妝品事故送醫，出現紅腫搔癢等症狀。

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皮膚科專家同時提醒，3歲前孩童的皮膚微生態（microbiome）仍在建立，頻繁使用成人產品恐破壞菌叢平衡，導致更易感染與過敏。

家長也須破除「天然即安全」的迷思。研究發現市售上千款標榜「天然」的產品中，逾9成仍含有過敏原。例如，常用於護膚品的蜂膠（propolis），在兒童中引發接觸性皮膚炎的比例便高達16％。

暫時性的海娜（Henna）紋身的風險同樣不容忽視，其可能含有的對苯二胺（PPD）禁止直接接觸皮膚，恐引發嚴重過敏，甚至影響未來使用染髮劑的安全性。專家最終呼籲，「孩子不是縮小版的大人」，其免疫與皮膚屏障皆未成熟，應避免接觸成人美妝品，以免留下終身後遺症。

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