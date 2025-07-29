命懸一線父親節前夕 44歲壯男心肌梗塞奇蹟獲救

奇蹟生還的黃姓男子返回彰濱秀傳醫院，送花感謝急診主任陳家慶（圖左二）、濱秀院長顏鴻章（圖左一）。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是太幸運了！彰化縣44歲黃姓男子在工作中因心肌梗塞突然昏倒，失去呼吸心跳，在同一家工廠上班的弟弟趕來做心肺復甦術（CPR），再由消防員接手並送往彰濱秀傳醫院急救，終於從死神手中救回一命，也讓黃男感謝的說「終於能陪小孩過父親節了」！

黃男指出，他茹素多年，在昏倒後才知道自己心肌梗塞，在鬼門關前走了一趟，如今不只戒煙，也戒掉含糖飲料，飲食也更加清淡養生，才能陪6歲小孩好好長大。

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黃男（圖右三）指出，他茹素多年，在昏倒後才知道自己心肌梗塞，奇蹟生還的他返回彰濱秀傳醫院，送花感謝急診主任陳家慶（圖左二）、濱秀院長顏鴻章（圖左一）。（記者劉曉欣攝）

黃男表示，他在彰濱工業區線西區上班，因為不舒服提早下班，才剛坐上車子駕駛座就昏了過去，眼尖同事發現不對勁，立刻上前查看，發現他沒有呼吸心跳，除了通報119，找人把他拉出車外，再由他的弟弟為他做CPR。

線西消防分隊派遣小隊長邱傳勇、隊員簡至軒與義消陳宥瑋到場，接手做CPR，再加上使用自動體外心臟電擊去顫器（ 簡稱AED）電擊2次，一路送到彰濱秀傳急診室，濱秀運用經食道超音波（TEE）確認壓胸位置，順利恢復心跳。

奇蹟生還的黃姓男子返回彰濱秀傳醫院，濱秀準備蛋糕為黃男（圖右二）歡慶重生。（記者劉曉欣攝）

彰濱秀傳急診主任陳家慶指出，黃男因心臟主要血管可能已完全阻塞，緊急啟用葉克膜提供體外循環支持，並開通血管來置放支架。在黃金時間內救回一命，並沒有造成神經損傷。

黃男今天（29日）返院送花感謝醫療團隊的照護，彰濱秀傳醫院院長顏鴻章與彰化消防局救護科長周雍華都大讚這是「教科書等級的急救奇蹟」，把握搶救的黃金時間，靠著無縫接軌的急救，讓黃男奇蹟重生。

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