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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》肚臍是菌種溫床 中西醫都勸別再亂挖

2025/07/30 21:36

盛夏露出美美的小肚肚，最怕肚臍臭臭的，站前新生堂中醫師洪慈瑩指出，別過度的摳抓易發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

盛夏露出美美的小肚肚，最怕肚臍臭臭的，站前新生堂中醫師洪慈瑩指出，別過度的摳抓易發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕盛夏短版上衣，妙齡女子、少女露出小肚肚，總是引人側目，但不少女生對於自己的肚臍有擾人的臭味，就笑不出來了。根據美國科學期刊《PLOS ONE》上，60位受試者的肚臍中鑑定出2368種菌種，而且9成以上都是「限量款」。站前新生堂中醫師洪慈瑩指出，過度摳抓恐導致腹膜發炎，引發嚴重併發症，如腹膜炎。

西醫則是建議，大家別亂挖，因為過度清潔可能會紅腫、流膿、發炎，平時只要用清水沖洗即可。不過這也是外科手術時經常開洞的部位，若是術後更要好好保養、清潔。

洪慈瑩說，肚臍凹陷不易通風，是最容易積聚汗水、皮脂與老廢角質的部位之一，尤其在氣候潮濕、氣溫高、活動量大時，更容易形成濕氣與熱氣滯留的條件。若再加上穿著不透氣、清潔不當，異味就會悄悄產生。中醫認為，這種表現多與濕氣困阻、濕熱蘊結等體質相關，若不處理，還可能反覆發作、久而難癒。

由於肚臍位於腹部淺層肌肉筋膜延伸至腹膜，洪慈瑩表示，洗完澡後，發現肚臍仍有一股異味，甚至會出現白白的分泌物或濕黏感，這種情形不僅讓人尷尬，也可能代表身體正在釋放一些我們忽略的訊號。除了清潔不到位以外，從中醫的觀點來看，這其實與體質偏濕、汗多不爽、氣血不暢等因素有關。

改善肚臍異味，洪慈瑩說，其實可以透過天然且簡單的方式來調理，包括中藥內服、中醫外用與芳香療法。針對體質濕重、容易汗黏、氣味較重者，內服中藥是一個從根本改善濕氣代謝的做法。中醫師會依據個人體質，開立具有健脾化濕、清熱解毒或補氣固表作用的藥方，例如常見的薏苡仁、茯苓、黃芩、龍膽草、白朮與防風等藥材，都有助於改善體內濕濁堆積問題。

此外，外治法也可作為保養日常。洪慈瑩表示，利用藥材敷貼或塗抹泡油，能在局部達到吸濕、除臭與祛穢的效果。例如將藿香、蒼朮、白芷等藥材研磨成粉後敷貼於肚臍，或以這些藥材泡製植物油，再塗抹在肚臍與周圍皮膚進行按摩，都有助於疏通局部氣血、去除皮膚濕黏感。對於體質偏寒濕、肚臍易有濕氣滯留者，也可嘗試每週1至2次的艾灸方式，藉由溫熱效應驅散體表濕寒，使皮膚保持乾燥與清爽。

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