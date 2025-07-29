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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》紅棗修復力強 抗老、助眠又抗憂鬱

2025/07/29 20:08

紅棗富含維生素C，能促進膠原蛋白合成，加上其補血作用，有助於提升皮膚光澤與彈性；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紅棗富含維生素C，能促進膠原蛋白合成，加上其補血作用，有助於提升皮膚光澤與彈性；圖為示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紅棗不只是傳統食療中的常客，還是一味潛藏強大修復能量的中藥材。中醫師王昱琳於臉書專頁「王昱琳中醫師。芋泥の秒懂中醫學。」分享影片指出，紅棗擁有5大實用成效：抗氧化抗老、安神助眠、抗憂鬱、改善疲勞、保護腸胃，無論是日常保養或身心調節都相當適合，是現代人居家必備的天然良品。

一、超強抗氧化、抗衰老

紅棗富含維生素C，能促進膠原蛋白合成，加上其補血作用，有助於提升皮膚光澤與彈性。王昱琳建議，一天一杯紅棗水，就能讓氣色紅潤透亮。

二、安神助眠

紅棗中的黃酮類化合物有穩定神經、延長深層睡眠期的作用，適合有入睡困難或淺眠問題者。

紅棗中的黃酮類化合物有穩定神經、延長深層睡眠期的作用；圖為情境照。（圖取自freepik）

紅棗中的黃酮類化合物有穩定神經、延長深層睡眠期的作用；圖為情境照。（圖取自freepik）

三、抗憂鬱

紅棗自帶甘味，具有情緒安撫效果，特別適合經前症候群或壓力過大時食用，簡單2顆紅棗，就能舒緩焦躁情緒。

四、改善疲勞

《本草綱目》早有記載：「紅棗能補氣養血」，尤其適合熬夜族或久坐族群，有助於提神醒腦、增強專注力，久服能「輕身延年」。

五、保護腸胃

紅棗常見於多種中藥方中，主要是用來緩和其他藥材的性質，溫和地守護腸胃，是藥膳中的無聲英雄。

王昱琳補充，紅棗食用方式多元，無論是直接食用、泡茶、加入優格或燉湯料理皆宜，既方便又健康。

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