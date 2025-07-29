健康網》外出溫柔擦屁屁 醫授乾、濕紙巾齊下

大腸直腸外科醫師陳威佑指出，肛門清潔不只是衛生問題，更直接影響肛門皮膚健康、痔瘡惡化風險與感染機率；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕家中有免治馬桶，一沖解千愁；但外出只能乾擦，你是否也常有「到底擦乾淨沒？」的疑慮？大號後屁屁如何清潔，才能乾淨又健康？大腸直腸外科醫師陳威佑於其臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」就詳細解析，在家如廁推薦「免治馬桶＋乾擦」；外出如廁則推薦「無香精濕紙巾＋乾紙巾」搭配使用，如肛門紅腫癢嚴重，須儘快就醫。

在家如廁推薦「免治馬桶＋乾擦」

陳威佑指出，肛門清潔不只是衛生問題，更直接影響肛門皮膚健康、痔瘡惡化風險與感染機率。建議以水洗為優先選擇，能有效減少摩擦、降低異味與細菌殘留。使用免治馬桶時建議：

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1. 選擇溫水模式，避免過冷或過熱刺激肛門皮膚。

2. 使用低水壓沖洗，尤其痔瘡患者避免強力水柱損傷黏膜。

3. 沖洗後「輕壓」擦乾，維持乾爽，防止潮濕導致細菌增生。

家中若無免治馬桶，也可使用蓮蓬頭輔助清洗，務必選擇與體溫接近的溫水，避免高壓直接沖擊肛門。

在家如廁推薦沖洗後「輕壓」擦乾，維持乾爽，防止潮濕導致細菌增生；圖為情境照。（圖取自freepik）

外出如廁推薦「無香精濕紙巾＋乾紙巾」

外出受限於廁所設備，大多數人只能乾擦，但單靠衛生紙，清潔力有限，還可能導致肛門皮膚摩擦紅腫甚至發炎。陳威佑建議：「攜帶無酒精、無香精的濕紙巾最實用，搭配衛生紙輕壓擦乾。」外出清潔3步驟：

1. 使用低刺激性濕紙巾，軟化殘留糞便，減少刺激。

2. 勿選含酒精或香精產品，以免破壞皮膚屏障、引起發炎。

3. 清潔後，以柔軟衛生紙輕壓吸乾，避免潮濕導致細菌滋生。

不需過度擦拭，建議4到5次為宜，過度摩擦反而容易引發搔癢或不適。

肛門紅腫癢，可能是清潔方式錯了！陳威佑提醒，若你常感到肛門搔癢或紅腫，陳威佑建議應儘早就醫檢查，可能與錯誤清潔方式有關。他強調：「肛門清潔習慣與痔瘡息息相關，照顧得宜才能避免反覆發作！」

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