自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》縮胃手術百百款 術後不保證成永遠的瘦子

2025/07/28 20:55

10種侵入性減重治療，沒有一勞永逸的手術，術後復胖比比皆是；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

10種侵入性減重治療，沒有一勞永逸的手術，術後復胖比比皆是；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重一直是全民運動，從體重130公斤經縮胃手術後的玟玟表示，從國中起，「肥」對她就是語言霸凌的所在，「少吃多動」更是大家一看她就開始嘮叨的開場白。「台中慈濟醫院代謝及減重中心衛教資料」中列出10種侵入性治療，也比較手術差異性，唯一可以確定的是，沒有一勞永逸的手術，保證可以成為永遠的瘦子，術後復胖比比皆是。

以下是10種治療方式：

●胃繞道手術：
利用腹腔鏡手術及腸胃自動吻合器，將胃分成大胃和小胃囊，再依據病人的小腸長度或糖尿病病程進展，來調整小腸繞道之長度，藉以限制病人進食量，並減少部分小腸的吸收，進而達到減重之效果。胃繞道手術目前已進展至客製化手術，可以依個人情況量身定做。

●單吻合迴腸雙通道胃繞道（又稱為 SASI）：
利用腹腔鏡手術及腸胃自動吻合器，把胃大彎做袖狀切除，保留100ml容量，並將部分迴腸繞道與袖狀胃吻合，達雙通道食物分流。

●胃縮小手術（又稱為胃袖狀切除手術）：
利用腹腔鏡手術及腸胃自動吻合器，把胃大彎垂直切除，因胃大彎會分泌飢餓賀爾蒙（Ghrelin），其主要作用是促進食慾，透過切除分泌飢餓素的胃底（fundus），降低血中的飢餓素濃度，進而減低食慾，減少每日熱量攝取，達到減輕體重之效果。

●可調整胃束帶手術：
利用腹腔鏡方式植入可調節式束帶，將胃分隔為大胃囊和小胃囊兩部分。胃束帶是一矽膠材質的環狀束帶，經由置於皮下的注射器來調整內徑鬆緊度，進食後食物在胃囊會產生飽足感，以減少食量，來達到減重效果。胃束帶已於2020年停產。

●胃摺疊手術：
利用腹腔鏡縫合技術，將胃大彎向內摺疊縫合，以減少胃部體積、減低食量及限制飲食來達到減重的效果。

●胃束帶摺疊手術：
結合胃束帶與胃摺疊的手術方法。由胃囊摺疊減少胃容量及減低食量，後續再調整束帶鬆緊程度，以控制食量來加強減重效果，並預防復胖。不過，胃束帶已於2020年底停產。

●縮胃曠腸手術
將胃大彎袖狀切除，只保留約100C.C.的胃容量，可降低胃荷爾蒙飢餓素的分泌，減少飢餓感，進而降低食量，同時藉由2~3公尺的前端小腸曠置來減少食物的吸收，更能達到減重的效果。

●胃內水球：
利用無痛胃鏡的方式，由水球佔據胃部的空間，並減緩食物排空速度，以增加飽足感及減少食量，進而達到減重的效果。

●胃夾手術：
為一「新型胃夾具」，胃夾屬於不鏽鋼夾具，採用腹腔鏡手術將胃間隔，以限制進食量達到減重效果，5年內建議需再開刀將其取出。

●胃鏡注射肉毒桿菌的減重方式
施打肉毒桿菌毒素是目前醫美界最常使用的藥物之一，其作用是抑制肌肉的收縮，效果可維持約3- 5個月。經由胃鏡注射肉毒桿菌毒素至胃竇處，可抑制胃部的蠕動，進而產生胃漲氣及飽足感，藉此降低進食量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中