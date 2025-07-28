健康網》縮胃手術百百款 術後不保證成永遠的瘦子

10種侵入性減重治療，沒有一勞永逸的手術，術後復胖比比皆是；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重一直是全民運動，從體重130公斤經縮胃手術後的玟玟表示，從國中起，「肥」對她就是語言霸凌的所在，「少吃多動」更是大家一看她就開始嘮叨的開場白。「台中慈濟醫院代謝及減重中心衛教資料」中列出10種侵入性治療，也比較手術差異性，唯一可以確定的是，沒有一勞永逸的手術，保證可以成為永遠的瘦子，術後復胖比比皆是。

以下是10種治療方式：

●胃繞道手術：

利用腹腔鏡手術及腸胃自動吻合器，將胃分成大胃和小胃囊，再依據病人的小腸長度或糖尿病病程進展，來調整小腸繞道之長度，藉以限制病人進食量，並減少部分小腸的吸收，進而達到減重之效果。胃繞道手術目前已進展至客製化手術，可以依個人情況量身定做。

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●單吻合迴腸雙通道胃繞道（又稱為 SASI）：

利用腹腔鏡手術及腸胃自動吻合器，把胃大彎做袖狀切除，保留100ml容量，並將部分迴腸繞道與袖狀胃吻合，達雙通道食物分流。

●胃縮小手術（又稱為胃袖狀切除手術）：

利用腹腔鏡手術及腸胃自動吻合器，把胃大彎垂直切除，因胃大彎會分泌飢餓賀爾蒙（Ghrelin），其主要作用是促進食慾，透過切除分泌飢餓素的胃底（fundus），降低血中的飢餓素濃度，進而減低食慾，減少每日熱量攝取，達到減輕體重之效果。

●可調整胃束帶手術：

利用腹腔鏡方式植入可調節式束帶，將胃分隔為大胃囊和小胃囊兩部分。胃束帶是一矽膠材質的環狀束帶，經由置於皮下的注射器來調整內徑鬆緊度，進食後食物在胃囊會產生飽足感，以減少食量，來達到減重效果。胃束帶已於2020年停產。

●胃摺疊手術：

利用腹腔鏡縫合技術，將胃大彎向內摺疊縫合，以減少胃部體積、減低食量及限制飲食來達到減重的效果。

●胃束帶摺疊手術：

結合胃束帶與胃摺疊的手術方法。由胃囊摺疊減少胃容量及減低食量，後續再調整束帶鬆緊程度，以控制食量來加強減重效果，並預防復胖。不過，胃束帶已於2020年底停產。

●縮胃曠腸手術：

將胃大彎袖狀切除，只保留約100C.C.的胃容量，可降低胃荷爾蒙飢餓素的分泌，減少飢餓感，進而降低食量，同時藉由2~3公尺的前端小腸曠置來減少食物的吸收，更能達到減重的效果。

●胃內水球：

利用無痛胃鏡的方式，由水球佔據胃部的空間，並減緩食物排空速度，以增加飽足感及減少食量，進而達到減重的效果。

●胃夾手術：

為一「新型胃夾具」，胃夾屬於不鏽鋼夾具，採用腹腔鏡手術將胃間隔，以限制進食量達到減重效果，5年內建議需再開刀將其取出。

●胃鏡注射肉毒桿菌的減重方式：

施打肉毒桿菌毒素是目前醫美界最常使用的藥物之一，其作用是抑制肌肉的收縮，效果可維持約3- 5個月。經由胃鏡注射肉毒桿菌毒素至胃竇處，可抑制胃部的蠕動，進而產生胃漲氣及飽足感，藉此降低進食量。

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