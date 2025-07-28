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健康網》縮胃減肥手術凸槌？ 醫：術後併發症致死率高

2025/07/28 19:30

肥胖醫學醫師王姿允指出，縮胃手術後如果出現併發症，死亡風險很高」；圖為情境照。（圖取自freepik）

肥胖醫學醫師王姿允指出，縮胃手術後如果出現併發症，死亡風險很高」；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高雄網紅醫師為一位林小姐進行「縮胃曠腸」手術後，不料術後32小時林小姐出現呼吸窘迫猝死，引發醫療糾紛。肥胖醫學醫師王姿允指出，「若你不是肥胖到會危及生命，根本不需要賭命去動縮胃手術，術後如果出現併發症，死亡風險很高」。

從術前103公斤到現今58公斤的玟玟現身說法，她表示，前（2023）年9月決定進行袖狀胃手術，當時自己破百公斤的身體，每天壓著喘不過氣，甚至有想死的念頭，經過高雄義大醫院詳細評估、又做很多檢查，醫師與她才決定採取縮胃手術減重。

在這之前，玟玟的壓力胖從國中就一直困擾著她，多年來嘗試各種減重方法，甚至節食，但體重起伏不定，其中花了不少錢，抗肥始終沒有成功，復胖後體重還變本加厲。「小甜甜吃蟲減肥若有效，我也願意吃！」玟玟道出肥胖造成她的身心俱疲，只要有什麼偏方，她都願意去試試。

王姿允提到，縮胃手術非一勞永逸，千萬不要被廣告所騙，以為只要手術切胃之後，就不用飲食控制。她說，術後不僅要飲控，還有嚴格的控制，只能吃流質飲食好幾週，就算看到想吃的東西，但你的胃袋變得超級小，所以只能被迫飲控，連喝水喝多了都還會吐。

玟玟很認同王姿允對縮胃手術的看法，她表示，當時手術縮掉80%，確實要經歷一段康復過程。但減重中心一直有在追蹤、叮嚀她，醫師陳建翰更要她找出壓力源，跨科室開身心科的藥，讓玟玟不要再重回過去靠吃來舒壓。

玟玟也提到，並非每位縮胃手術都減重成功，曾有人一直復胖，開了3次刀。王姿允則說，沒有學會正確的飲食觀念，一定會重蹈覆轍，但手術本就有風險，伴隨著胃部滲漏、小腸滲漏、十二指腸滲漏及腸阻塞。台灣的減重手術死亡率高達0.3%至1%，不可不慎。

王姿允重申，縮胃手術是高危險肥胖病患的手段，但它不是醫美手術，切記！手術是減重的最後手段，若你不是肥胖到危及生命的人，千萬不要去賭命！

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