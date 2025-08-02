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健康網》預防骨鬆光補鈣不夠 學者：需4營養素齊下
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕如果把人形容成一棟房子，骨頭就好比支撐房子的鋼骨。營養學者洪泰雄於臉書專頁以此為喻，想要身強體壯、預防骨質疏鬆，單靠補鈣，效果不佳，因為鈣就像「材料」，維生素D是「搬運工」，蛋白質是「骨架」，鎂和維生素K是「工程監工」，要打造出堅固的房子，只有4者相互配合，才能真正實現。
預防骨鬆4營養素 缺一不可
●維生素D：幫助腸道吸收鈣，促進骨骼形成。主要來源是日曬、深海魚、蛋黃和香菇。
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●蛋白質：骨頭的膠原蛋白骨架需要足夠的蛋白質支持。來自雞蛋、豆類、魚肉、乳製品等。
●鎂：幫助鈣固定在骨頭中，穩定骨質。存在於堅果、全穀、深綠色蔬菜中。
●維生素K2：協助鈣質沉積到骨骼，而非血管，防止血管鈣化。主要來源是納豆、發酵乳製品、深綠色蔬菜。
此外，營養師林雨薇也分享，要想打造出好骨質，可以試著培養以下7個好習慣：
●少吃重油、重鹹、加工食品。
●有太陽時，每天曬15分鐘，適時補充維生素D。
●飲食吃足夠的鈣質，多吃中小型的魚類，可以增加造骨細胞的活性。
●少喝汽水、酒、戒菸。
●減重時不要過度節食，必要時可以找專業營養師做諮詢。
●必須使用利尿劑或類固醇治療者，務必遵循醫囑補充維生素D及鈣質。
●每週至少3次「負重運動」，可以強健骨質，刺激肌肉、骨質的神經系痛，維持更好的體力。
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