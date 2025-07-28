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42歲女找高雄網紅醫「胃重建」猝死 醫院說明死因

2025/07/28 17:24

家屬指控王姓網紅醫師私下收取猝死林女逾百萬元手術費。（國民黨提供）

家屬指控王姓網紅醫師私下收取猝死林女逾百萬元手術費。（國民黨提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕家住北部的林姓女子，今年7月南下高雄找王姓網紅醫師進行「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」，未料術後不到2天猝死，家屬質疑王姓醫師執行該手術未經正當評估，且私下收取逾百萬元費用等，院方稍早發聲明表示遺憾，並指林女於術後疑似產生肺炎及呼吸窘迫或肺栓塞，經急救轉至義大醫院仍不治。

院方聲明指出，王姓醫師於7月為42歲林女因前次減重手術後遺症，進行剖腹式胃重建手術，術後24小時疑似產生肺炎及呼吸窘迫或肺栓塞，經急救轉至義大醫院仍不治。王姓醫師與院方深表遺憾，目前已配合高雄地方檢察署勘驗，已進入司法偵查程序，解剖報告尚未公布，目前不便回應。

這起減重手術爭議，家屬今召開記者會表示，林女2022年曾接受過一次減重手術，卻仍積極尋求再次手術，但為屬於高風險，北部多位醫師拒絕執刀，因此透過網路找到高雄王姓醫師。

林女術後猝死，家屬指控王姓醫師在未經詳細診療評估情況下安排手術，更私下要求林女支付超過百萬元現金至其個人帳戶，未經醫院正常收費流程。

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