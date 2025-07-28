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健康 > 名人健康事

健康網》具俊曄獨坐大S墓前 精神科醫：心慟別獨自承受

2025/07/28 17:10

具俊曄日前獨自坐在大S墓前，楊聰才身心診所院長楊聰財指出，哀慟是必然的過程，但不必獨自承受。（李承翰提供）

具俊曄日前獨自坐在大S墓前，楊聰才身心診所院長楊聰財指出，哀慟是必然的過程，但不必獨自承受。（李承翰提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大S徐熙娣2月病逝日本，事隔5個多月，S家族似未從喪親之痛中走出來，大S的老公具俊曄日前被披露自坐在墓前。PO文的駕駛在Threads寫著：「看他的身影就感覺到滿滿的哀傷！他真的是我看過最深情的男人了…希望他可以走出傷痛。」楊聰才身心診所院長楊聰財指出，哀慟是必然的過程，但不必獨自承受，勇敢地尋求支持與協助，無論是來自親友、社會網絡或專業人士，都是我們走出陰霾的燈塔。

S媽在5月間也發文，她說：「女婿具俊曄因為思念熙媛日益消瘦。」至今7月底了，具俊曄並未回歸正常生活，身形也未恢復，他甚至移居至金山，沒事就上山看愛妻。楊聰才奉勸具俊曄，放下並非遺忘，而是讓痛苦不再緊縛，讓記憶成為溫暖的力量，並提到，這是一個緩慢而深刻的過程，是靈魂得以自由與安寧的最終章。

大S（左）與具俊曄鶼鰈情深。楊聰才身心診所院長楊聰財奉勸具俊曄，放下並非遺忘。（取自具俊曄IG）

大S（左）與具俊曄鶼鰈情深。楊聰才身心診所院長楊聰財奉勸具俊曄，放下並非遺忘。（取自具俊曄IG）

具俊曄的長情在台韓娛樂圈是有目共睹，出道至今零負評。他曾與高中好友姜元來組團熱歌熱舞，首張專輯《Are You Ready？》在韓國大賣112萬張，後因姜元來車禍遭截肢被迫中止，具俊曄講義氣不願意拋下摯友單飛，而轉型做DJ，等待好友康復，還合編「輪椅舞」重返舞台。如今，他的生活再次遭遇驟變，大S病逝，對他衝擊可想而知。

遵循10面向 快快走出陰霾

楊聰才也提出10個重點，呼籲失去摯愛的人，要了解自己情緒、心情，快快走出陰霾：

●哀慟反應的普遍性與多樣性：

失落後在情緒、生理、認知、行為上的自然反應，無標準時間表。

●區分急性壓力、PTSD與憂鬱症：

理解不同心理狀態的特徵與差異，以便尋求精準協助。

●允許自己悲傷：

不壓抑情緒，給予時間與空間去感受和表達。

●積極尋求支持網絡：

與親友傾訴、參與支持團體，減輕孤獨感。

●參與紀念活動與表達感謝

將悲傷轉化為對逝者的懷念與敬意，賦予失落意義。

●維持基本生活作息：

規律飲食、睡眠、運動，穩定身心狀態。

●避免過度社交隔離：

適度與外界連結，逐步恢復社會功能。

●勇於尋求專業心理協助：

當情緒嚴重影響生活，或出現特定症狀時，不遲疑地尋求專業評估與支持。

●關注醫病護的獨特挑戰

特別是S家族焦慮與身心耗竭，需提供專屬支持。

●從精神靈性層面昇華：

在失落中重新思考生命意義，傳承大S精神，並學習寬恕與放下。

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