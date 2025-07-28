健康網》夏日冰品藏高糖陷阱 國健署授2招安心吃

國健署表示，許多市售冰品看起來涼爽，背後卻藏著滿滿的「熱量陷阱」；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，高溫讓人崩潰，冰品成了首選食品。但你是否有注意到，不同的冰品做法，熱量差別很大？國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，許多市售冰品看起來涼爽，背後卻藏著滿滿的「熱量陷阱」，像冰淇淋可能含有大量糖分與奶油、剉冰配料有過多精製糖等。

冰淇淋vs剉冰 當心熱量陷阱

●冰淇淋：製作時會加入大量糖、奶油或鮮奶油，為了增加綿密口感，也可能添加乳化劑、香料等加工成分。看起來小小1球，卻可能吃進超乎想像的精製糖與脂肪以及熱量。

請繼續往下閱讀...

●剉冰：冰本身沒有熱量，但配料才是關鍵。常見的糖水、煉乳、粉圓、芋圓、蜜豆等，多是加糖熬煮、澱粉製品或濃縮糖漿，1碗吃下來，精製糖含量與熱量都不容小覷。

國健署指出，剉冰配料多是加糖熬煮、澱粉製品或濃縮糖漿，1碗吃下來，熱量不容小覷。（資料照）

夏日吃冰想要清爽又安心，可以選擇自己DIY。國健署推薦以下2種方式供民眾參考：

●冰水果：把新鮮水果如芒果、鳳梨、奇異果等放置冷藏或冷凍一段時間後食用，甜味天然，又不用額外添加糖，健康許多。

●優格水果冰：無加糖優格加新鮮水果，不加額外精製糖、奶油或鮮奶油，再放到冷凍庫裡製成冰磚或冰棒，好吃又營養。

國健署提醒，夏日享用冰品，只要聰明選、吃得巧、動手做，一樣可以吃得健康又消暑。同時，要記得多喝水，補充流失的水分以調節體溫，才能維持身體正常機能。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法