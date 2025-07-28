白袍守初心》從淚水到口碑 基隆醫院暖舉助烏惟新堅守醫者良心

台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新擅長治療香港腳，在病人心中有好口碑。（烏惟新提供）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新，是民眾口耳相傳專治香港腳的專家，他看病細膩猶如「柯南」觀察入微，曾因察覺股癬病患的臉部異樣，提醒注意惡性腫瘤風險。他的行醫之路始於鮮為人知的基隆市立醫院，面對門診病患門可羅雀的窘境，他不僅大啖醫療界最忌諱吃的鳳梨酥，也曾因身處困境流下男兒淚。

烏惟新經歷過院方動員員工及眷屬支持他的暖舉，不懈怠的真誠面對每一位患者最終口碑載道，15年來點滴在心，「人生沒有白走的路」這是他的體悟，低谷經歷讓他更堅定守護病患的良心與誠信。至今，他感謝基隆市立醫院傳遞給他的溫暖火苗。

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隱秘老院 開啟獨特行醫路

基隆市立醫院歷史悠久，前身為日據時期「港東隔離病院」，創立於西元1899年，位置隱蔽，建築老舊，門診僅幾間小診間，這是一間默默無名，連基隆人都不一定知道的醫院。院本部沒有門診服務，主要功能是安養中心與呼吸照護病房（RCW）。「初次走進，毫無醫院氣息，反而像秘境探險，」烏惟新這麼說。

他因公費服務初到這裡的面對的是，門診人數寥寥無幾的挑戰。第一天他的診間空蕩蕩，他和護理師大眼瞪小眼，只看了2位病人。後續門診人數依舊稀少，但他不氣餒，用心為每位前來的患者醫治，也開始經營網路衛教，嘗試把皮膚科知識推廣出去。

然而，第1個月門診人數依然在個位數到10位數之間徘徊，經濟收入仍遠不及預期，烏惟新甚至開始迷信的狂吃以前台大醫院工作時大家避之唯恐不及的「鳳梨酥」，於是頻頻光顧附近知名的「李鵠餅店」。第1個月薪水比起他在台大當總醫師時還低，甚至不到一般醫院新進主治醫師的薪水一半，讓他內心充滿挫敗感。

低谷掙扎與「搶救烏醫師」大作戰

4個月過去，門診人數勉強突破10人，但也難達到20人。有人建議他以灰色操作增加收入，甚至有人鼓勵他多申報檢查費用。烏惟新坦言，當時自己聽了這些建議後險動搖。後來在某次皮膚科年會上，與同窗傾訴困境，淚水不自覺滑落，釋放了壓力後，更驚覺當一位堅守原則的醫師才可貴。

烏惟新看病細膩猶如「柯南」，他看病不靠經驗，靠觀察入微與科學精神，圖為他為病人足部刮屑，進一步檢查病因。（烏惟新提供）

但隨著情況沒有好轉，他掙扎地向院方表達想要離開。就在他提離職的幾天後，門診掛號數忽然暴增，電腦螢幕竟顯示超過40位病患，診間外更是擠滿了人。他發現這些病患幾乎都是院方動員來的員工或眷屬，原來這是院長發動的「搶救烏醫師大作戰」。

烏惟新既感動又困惑，他雖然不喜歡麻煩別人，面對大家以這樣溫暖方式包圍，他仍不願意辜負院長的美意，更悉心照護病人們，不論是香港腳、灰指甲、濕疹、蕁麻疹、青春痘等問題，他都細心傾聽、認真治療，逐漸累積專業口碑。最後在基隆市立醫院完成4年公費服務。

烏惟新看病重視基本工，診察病人常藉由KOH鏡檢，找出病人真正的病灶。（烏惟新提供）

從挫敗到堅守

烏惟新看病重基本功，曾經有病人因為久治不癒的跨下皮疹跑來找他，烏惟新除了診斷出患者感染股癬，更發現病人臉上呈現「皮肌炎」特有眼周紅斑，這是一種可能潛藏惡性腫瘤的自體免疫疾病，1/3病患體內可能有惡性腫廇，診斷皮肌炎後建議再做全身惡性腫瘤篩檢。

由於病人轉述原醫師診斷是「脂漏性皮膚炎」，於是烏惟新特別提醒他要注意，後來患者因胃部不適檢查確診胃癌得以及時治療，並經由護理師向他致謝。

回首那段在基隆市立醫院從零開始的日子，他深信「人生沒有白走的路」，他感謝在基隆市立醫院的歲月，尤其當許多第1次來的患者說：「我聽人家說你真行」的肯定，這段白手起家的歷程，讓他更珍惜醫病間的緣分，並體悟堅守醫者熱忱與良心的重要性，成為他行醫生涯的寶貴基石。

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