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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》研究新發現 快走能助銀髮族斷開虛弱風險

2025/07/29 15:58

研究顯示，單單在日常裡走快一點老年人，特別是有體質虛弱風險的老年人，將能帶來顯著益處；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，單單在日常裡走快一點老年人，特別是有體質虛弱風險的老年人，將能帶來顯著益處；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕虛弱症是影響老年人的臨床疾病，讓他們容易在生活中受到挑戰，不只增加跌倒、住院機率，也可能有失去獨立生活能力的風險。根據一項研究顯示，單單在日常裡走快一點老年人，特別是那些有體質虛弱風險的老年人，將能帶來顯著益處。

SciTechDaily》報導，虛弱是一種影響許多老年人的臨床疾病，使他們更容易受到日常挑戰的影響。它會增加跌倒、住院和喪失獨立生活能力的可能性。常見的虛弱指標包括：體重意外減輕、動作較慢、全身無力、持續疲勞，與減少體力活動。由於大多數這些症狀與體力活動直接相關，因此步行已成為老年族群增進健康和保持獨立性的最有效方法之一。

然而，什麼樣的步行速度才能改善健康？芝加哥大學醫學院的研究人員進行了一項研究，結果顯示步行速度只要稍快一點，具體來說，每分鐘比平常快14步，就能顯著改善體質虛弱或瀕臨虛弱的老年族群的身體機能。芝加哥大學醫學院麻醉醫師丹尼爾·魯賓（Daniel Rubin）因其臨床經驗，對準備接受手術的老年患者進行評估，從而對步頻產生了興趣。

魯賓與團隊研究著被認為是虛弱或虛弱前期的老年人。參與者在其退休社區內參加了這項步行研究項目，由臨床研究人員指導和評估，並透過安裝在他們大腿上的裝置測量步頻。其中1組被鼓勵「盡可能安全地快速行走」，而另1組則以他們平時舒適的步速行走。

研究結果顯示出明顯的好處：那些將步頻提高至少每分鐘14步（達到每分鐘約 100步）的人，其功能能力得到顯著改善，這透過他們在標準化測試中行走更長距離的能力得到證明。

魯賓指出，「沒經歷過衰弱的人，很難想像這種改變有多重要。」例如，可以不會逛個超市就累倒，或是外出時不需要不斷找地方坐下休息，這對年長者來說是很大的提升。想用「步頻」來調整走路強度，可以先測量自己平常走路時每分鐘大約幾步，建立1個「起始值」。接著，嘗試讓速度再快一點點，找到既不吃力又稍微有點快感的步伐。

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