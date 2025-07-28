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醫院布局地端生成式AI 破解醫療人力荒與資安危機

2025/07/28 13:54

新竹馬偕布局地端生成式AI，破解醫療人力荒與資安危機。（記者蔡彰盛攝）

新竹馬偕布局地端生成式AI，破解醫療人力荒與資安危機。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在少子化與高齡化的雙重夾擊下，醫療人力日益吃緊。如何在醫護有限的情況下，維持照護品質與病患安全，成為醫界亟待解決的挑戰。新竹馬偕紀念醫院今與群聯電子宣布導入「地端生成式AI系統」，打造「AI駐院、不離院、不外洩」的智慧醫療模式，不僅大幅減輕第1線醫護負擔，更守住醫療資料安全防線。

醫護人員長年被沉重的行政與文書壓力壓得喘不過氣。為了讓醫療回歸以人為本，新竹馬偕導入多項生成式AI模組，直攻醫療現場最常見的「寫太多、講不清、找不到、記不完」4大痛點進行設計，其中包含：門診病歷輔助書寫、術前須知多語轉譯、醫院知識智慧管理、醫療會議語音摘要、民眾衛教問答機器人等模組。

新竹馬偕紀念醫院院長翁順隆強調，AI應用能有效分擔文書工作，讓醫護專注回到病人身上。目前AiCare系統也已擴展至新竹市立馬偕兒童醫院，實現跨院整合與資源共享。院方正積極研發由AI輔助的早療評估工具，期望協助第一線提升效率與紀錄品質，讓孩子的發展狀況能更早被掌握、及早介入。

翁順隆表示，AI是醫療現場中最懂醫護的好幫手，未來將持續拓展應用場景，讓智慧醫療真正走入醫療日常，照顧更多需要的人。

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