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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健身讓護理師從80公斤變成55公斤 擁有自信參加健美比賽

2025/07/28 13:12

中醫大新竹附一的手術房護理師古庭瑜，因為健身，也熱中參加健美比基尼賽。（中醫大新竹附醫提供）

中醫大新竹附一的手術房護理師古庭瑜，因為健身，也熱中參加健美比基尼賽。（中醫大新竹附醫提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院手術護理師古庭瑜，原是80公斤「金剛芭比」，靠著健身與自律減重，成功從80公斤瘦到55公斤，擁有健康體態與小蠻腰，還意外啟動了她參加健美比基尼賽的有趣嗜好。1年半已連續參加4次，展現自信，還讓她站在手術房內、搬運病人施力時，都相對比較不怕受傷和腰酸背痛。

古庭瑜說，她19歲就接觸健身，擔任手術房護理師已3年。由於每台刀至少都要站立2個小時，1天最多曾連續站超過4個小時，再加上搬病人時需要施力，透過重訓讓她懂得站姿挺直，也能正確深蹲以施力。

中醫大新竹附醫的手術護理師古庭瑜靠著健身和自律瘦身窈窕成功。（記者黃美珠攝）

中醫大新竹附醫的手術護理師古庭瑜靠著健身和自律瘦身窈窕成功。（記者黃美珠攝）

她說，健美比基尼賽評分著重在體態健康、勻稱、以及肌肉的結實度與線條，另還考量體脂肪比例、舞台表現以及整體形象。為了比賽，她每天重訓2小時，假日做有氧運動、騎腳踏車，保持1天至少走1萬步且喝水2000cc。

飲食上，她幾乎拒絕所有餅乾、甜食、珍奶以及炸物。早餐吃燕麥搭配乳清蛋白，午、晚餐固定攝取50克的白飯、100克雞胸肉、蛋以及蔬菜，餓了就喝水或無糖茶，就連外出用餐還自備迷你秤，隨時秤重算熱量。

古庭瑜身高163公分，目前體重維持在55公斤。首次參賽上台不到1分鐘就被請下去，第2次卻拿下新人獎第6名，第3次獲得第5名，今年6月第4次出賽，成績也越來越好。

她說，以前很胖只能穿得保守，現在她能自信地穿上無袖上衣，露出小蠻腰。而這樣的健身成果影響了親友，就連爸媽、姐姐、護理師同事們也都一起健身起來。 

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