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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》綠茶防失智 日研究：1日3杯護心、抗氧化

2025/07/29 14:55

日本研究指出，每天飲用2-3杯綠茶者，有助於預防失智；示意圖。（圖取自freepik）

日本研究指出，每天飲用2-3杯綠茶者，有助於預防失智；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著台灣正式邁入超高齡化社會，失智症是許多家庭關切的健康議題。營養師老辜於臉書專頁「老辜營養與科學」發文引述1項日本研究指出，綠茶除了有助於心血管健康、抗氧化、情緒管理，更能保護大腦、強化認知功能，每天飲用2-3杯能預防失智。

老辜分享，近年來許多研究開始聚焦於「早期飲食預防失智」議題，2025年1月，日本1篇刊登於權威期刊《Nature》的研究發現，綠茶對改善認知功能、降低失智風險具正面作用。

每日2-3杯綠茶 降腦部白質病變

該研究藉由分析8766位65歲以上日本長者的綠茶攝取量，觀察其與腦部健康的相關性。結果發現，經常飲用綠茶的長者，罹患失智症的風險可能較低。每天飲用2-3杯以上（約400–600毫升），其腦部白質病變的比例明顯較低，平均減少幅度達6%。研究認為，這類病變與「小血管功能異常」有關，會干擾大腦訊號傳遞，是失智症的重要危險因子之一。

老辜表示，綠茶富含兒茶素（Catechins）表沒食子兒茶素沒食子酸酯（EGCG）等天然植化素，具有強大的抗氧化與抗發炎能力，能減緩神經細胞受損，保護腦血管健康。此外，綠茶中的茶胺酸（L-theanine）也有助於促進放鬆、減壓，以及情緒管理，對健康皆有正面幫助。

值得注意的是，此研究也比較了咖啡的影響，卻沒有發現相同的保護效果。老辜說，這2種飲品，雖含有咖啡因等類似成分，但整體的健康影響可能性大不相同。

4類人當心

雖然綠茶對身體大有益處，但也不能過量攝取。老辜提醒，若每天大量飲用綠茶，會間接攝取到過高劑量的咖啡因，可能影響整體睡眠品質，產生腸胃不適症狀等。至於咖啡因敏感族群胃食道逆流患者孕婦慢性病者，仍宜待諮詢專業建議後再飲用。

他叮嚀，整體生活習慣還是最重要的，藉由均衡飲食規律運動維持健康作息，外加每日適量飲用綠茶，不僅有助於心血管與代謝健康，更可能為我們的大腦增加一層保護屏障，或許就能在無形中降低失智風險。

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