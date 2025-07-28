8旬長者聘外籍看護免巴氏量表8/1上路 民團呼籲重症優先

8旬長者等免巴氏量表評估可聘請外籍看護，將新增至少10萬名健康長者搶看護，衝擊重症家庭，台灣社會福利總盟等民團要求優先保障重症、應回歸長照評估。（記者方賓照攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕國民黨、民眾黨立委挾立院席次優勢，通過8旬以上長者免巴氏量表評估即可聘請外籍看護措施，將於8月1日上路，將新增至少10萬名無失能、無失智的健康長者搶看護，衝擊重症家庭，台灣社會福利總盟等民團今（28日）聯合要求優先保障重症、應回歸長照評估。

隨「就業服務法」修正通過後，8旬以上長者等可免醫療機構評估就可請外籍看護即將上路，將會衝擊現行目前聘請外籍勞工的21萬重症家庭，社福總盟、家庭照顧者關懷總會（家總）、罕病基金會等聯合召開記者會。

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民團擔憂健康長者可能依法聘請外籍看護，市場增加50%競爭者，重症家庭將搶不到外籍看護。（記者方賓照攝）

社福總盟秘書長孫一信指出，該修法將新增53萬無失能、無失智的健康長輩成為外籍看護潛在市場競爭者，他肯定勞動部、衛福部祭出保障重症優先、建立綠色通道，但效果會隨時間遞減，隨10萬名長者可能依法聘請外籍看護，市場增加50%競爭者，重症家庭目前已遇到搶不到外籍看護，或外籍看護要求加薪等，等同讓這些重症家庭雪上加霜，甚至可能看護機構的外勞也會發生找不到人的問題。

家總秘書長陳景寧表示，外籍看護是稀缺人力，還要跟全球市場競爭，每年新增的外籍看護人數最多1.4萬人，隨健康長者進入市場搶工後，有最多人口的六都重症家庭也會被衝擊最大，目前市場已經有許多耳語向外籍看護宣傳可以捨棄重症家庭，改選更輕鬆的工作。

立委林月琴與社福團體28日舉辦「80歲免評上路，20萬外籍看護家庭搶工危機浮現」記者會。（記者方賓照攝）

罕病基金會執行長洪瑜黛表示，近期內部問卷顯示，有4成家庭表示外籍看護工提出調漲工資要求，23%表示將更換雇主，21%有耳聞鼓勵健康長輩聘僱外籍看護，很擔心仲介公司可能隨市場需求擴大提高引進費、服務費等，對目前重症家庭來說將是雪上加霜。

民進黨立委林月琴表示，新制上路一定排擠重症家庭，甚至即使重症家庭願意調漲外籍看護薪資仍可能面臨請不到人的困境，這就是惡法，呼籲應暫緩實施，若硬要上路，應該建立移工聘僱分級制度，並廢除巴氏量表採用長照需求評估方便銜接長照服務。隨目前長照覆蓋率已到85%時，支持納入家庭環境等評估的長照評估取代巴氏量表，可銜接長照資源、減少醫病緊張與減少民眾奔波。

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