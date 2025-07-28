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真菌竟進腦！英專家驚揭阿茲海默症潛在關聯 失智症狀曾逆轉
紀麗君／核稿編輯
〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國廣播公司（BBC）報導，人體內無數真菌可能對健康產生深遠影響。科學家正探索它們是否影響大腦、心智與行為，甚至與阿茲海默症等神經退化性疾病有關，引發對既有醫學認知的挑戰。
醫學界已知真菌可引發危險、致命的腦部感染。儘管人體有多重防護屏障阻擋真菌入侵，但因愛滋病蔓延與免疫抑制藥物使用增加，導致免疫力下降，相關病例近年顯著上升，尤以免疫低下族群為主。這類感染治療困難、死亡率高。
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部分學者提出新觀點，認為真菌可能比過去認為的更常進入大腦。愛丁堡大學分子生物學家拉瑟（Richard Lathe）指出，有些被診斷為阿茲海默症的患者，後來發現腦中有真菌感染，經治療後症狀緩解，甚至恢復工作能力。
拉瑟推測，微生物可能經常穿越血腦屏障，只是一般會被健康免疫系統清除；但隨著年齡增長，免疫力下降，微生物得以在腦部累積，引發發炎並造成神經損傷。他更認為，阿茲海默症患者腦中異常蛋白質的堆積，可能是一種抵禦微生物入侵的免疫反應。
儘管這一理論尚待大量研究佐證，但若真菌確實與腦部疾病有關，未來透過增強免疫系統（如疫苗接種）來預防或緩解退化性疾病，將為醫學開啟全新方向。
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